Suspeito é baleado durante perseguição policial na Serra

Polícia Militar registrou ocorrência na 3ª Delegacia Regional Crédito: Fernando Madeira

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Jardim Central, na Serra , na noite de terça-feira (3). Um deles foi baleado na perna direita após confronto com militares.

Os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro quando viram dois homens armados. Ao perceberam a presença policial, os suspeitos fugiram por uma escadaria. Eles foram perseguidos e, segundo a polícia, atiraram contra a equipe de militares.

No momento em que militares tentavam fazer o cerco para abordar os indivíduos, a equipe se deparou com os dois adolescentes 17 anos. Eles estavam saindo de um quintal, cada um deles, com uma escopeta calibre 12 nas mãos.

Foi dada voz de prisão para os indivíduos que não obedeceram e tentaram fugir. Eles também atiraram contra a equipe que revidou e cessou a injusta agressão, sendo possível abordá-los.Os suspeitos eram dois menores de 17 anos e um deles havia sido baleado, informa a PM, por meio de nota.

Em um quintal próximo ao local onde os suspeitos foram abordados, os policiais encontraram uma sacola contendo, 54 pinos de cocaína, 66 pedras de crack, nove buchas de maconha e um pacote de pinos vazios utilizado para acondicionamento de cocaína.