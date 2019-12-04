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Armas apreendidas

Suspeito é baleado durante perseguição policial na Serra

O rapaz foi ferido com um tiro na perna. Um comparsa dele, que não foi atingido, também foi apreendido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 17:03

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 17:03

Polícia Militar registrou ocorrência na 3ª Delegacia Regional Crédito: Fernando Madeira
Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Jardim Central, na Serra, na noite de terça-feira (3). Um deles foi baleado na perna direita após confronto com militares.
Os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro quando viram dois homens armados. Ao perceberam a presença policial, os suspeitos fugiram por uma escadaria. Eles foram perseguidos e, segundo a polícia, atiraram contra a equipe de militares.
No momento em que militares tentavam fazer o cerco para abordar os indivíduos, a equipe se deparou com os dois adolescentes 17 anos. Eles estavam saindo de um quintal, cada um deles, com uma escopeta calibre 12 nas mãos.
Foi dada voz de prisão para os indivíduos que não obedeceram e tentaram fugir. Eles também atiraram contra a equipe que revidou e cessou a injusta agressão, sendo possível abordá-los.Os suspeitos eram dois menores de 17 anos e um deles havia sido baleado, informa a PM, por meio de nota.
Em um quintal próximo ao local onde os suspeitos foram abordados, os policiais encontraram uma sacola contendo, 54 pinos de cocaína, 66 pedras de crack, nove buchas de maconha e um pacote de pinos vazios utilizado para acondicionamento de cocaína.
O adolescente ferido foi socorrido pelo Samu. Já o comparsa que não foi atingido pelos disparos e o material apreendido foram entregues na 3ª Delegacia Regional, na Serra. A Polícia Civil informou que os dois foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e serão apresentados à Justiça.

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