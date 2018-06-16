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Oficina em Itaquari

Suspeito de tentativa de assalto em Cariacica é preso

A polícia informou à TV Gazeta que o rapaz dirigia o carro que deu apoio aos assaltantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2018 às 16:16

Publicado em 16 de Junho de 2018 às 16:16

É preso suspeito de participar de tentativa de assalto em Cariacica, nesta sexta-feira (15) Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um jovem de 21 anos foi preso nesta sexta-feira (15) na casa onde mora, em Viana, suspeito de participar de uma tentativa de assalto a uma oficina mecânica no bairro Itaquari, em Cariacica. A polícia informou à TV Gazeta que o rapaz dirigia o carro que deu apoio aos assaltantes. A tentativa de assalto acabou com um bandido morto após troca de tiro com a polícia, na manhã desta sexta-feira (15). Um policial militar foi baleado. 
Por volta de 10h30, dois assaltantes chegaram em um Celta a uma oficina de motos na Rua Humaitá, no local conhecido como Curva do Pirulito, e renderam as pessoas que estavam no estabelecimento. O que os bandidos não imaginavam é que um dos clientes era um policial militar.
Assassinato em Itaquari, Cariacica, na manhã desta sexta-feira (15) Crédito: Vitor Jubini
Ao saírem da loja, o soldado, que teve o celular roubado pelos assaltantes, anunciou que era policial militar e ordenou que os dois parassem. Os criminosos não acataram a ordem e efetuaram disparos contra o PM, que foi atingido de raspão na cabeça e revidou.
Após os bandidos deixarem a oficina, outro soldado, que estava próximo do local, viu os dois correndo e ordenou que parassem, efetuando mais disparos. Kewin Bongestab da Silva Ferreira, 21 anos foi atingido e morreu no local. Com ele foi encontrado um revolver calibre 32.
Ferido de raspão na cabeça, o policial militar foi levado para o PA de Alto Lage, em Cariacica. O comparsa de Kewin, Werik Souza Batista, 18 anos, que foi baleado na mão, também deu entrada na mesma unidade em busca de socorro médico. No local ele foi preso pela Polícia Militar.
 

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