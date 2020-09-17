Suspeito de roubo leva surra de moradores em Vila Velha

Imagens mostram homem suspeito de roubo (sem camisa) sendo agredido por populares em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um homem suspeito de roubar uma bicicleta levou uma surra no meio da rua no bairro Rio Marinho, em Vila Velha , na noite desta quarta-feira (16). Um vídeo gravado por moradores mostram o momento em que o homem é agredido por populares. Um policial militar de folga conseguiu algemá-lo e o suspeito foi levado para a delegacia.

O suspeito foi espancado na Rua Pendanga, perto de um supermercado na Avenida João XXIII. Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que o rapaz agredido tentou roubar a bicicleta de um idoso que estava parada na frente ao supermercado. Ninguém soube dizer se o idoso reagiu, mas contaram que, no meio da confusão, o rapaz empurrou o idoso, que até caiu no chão. Por isso, a população ficou revoltada.

Imagens gravadas por moradores mostram o suspeito no chão e dominado. De repente, ele levanta e corre. Mas é agredido com um pedaço de pau e até uma bicicleta. A confusão acabou com a chegada de um policial militar de folga. Com uma arma na mão, ele consegue afastar as pessoas. O suspeito foi algemado e levado para o estacionamento do supermercado até a chegada da polícia.

Rua do supermercado onde teria acontecido o roubo em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Moradores disseram que não acham certo agredir o ladrão, mas que a população fez isso porque não aguenta mais tantos roubos. Está muito violento. Estão assaltando nas calçadas, criança, mãe, mãe com bebê no colo. Eles não querem nem saber, estão levando tudo. Estamos precisando de segurança na cidade, disse uma moradora, que não quis se identificar.