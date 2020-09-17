Suspeito de roubo leva surra de moradores em Vila Velha

Um homem suspeito de roubar uma bicicleta levou uma surra no meio da rua no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (16). Um vídeo gravado por moradores mostram o momento em que o homem é agredido por populares. Um policial militar de folga conseguiu algemá-lo e o suspeito foi levado para a delegacia.
O suspeito foi espancado na Rua Pendanga, perto de um supermercado na Avenida João XXIII. Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que o rapaz agredido tentou roubar a bicicleta de um idoso que estava parada na frente ao supermercado. Ninguém soube dizer se o idoso reagiu, mas contaram que, no meio da confusão, o rapaz empurrou o idoso, que até caiu no chão. Por isso, a população ficou revoltada.
Imagens gravadas por moradores mostram o suspeito no chão e dominado. De repente, ele levanta e corre. Mas é agredido com um pedaço de pau e até uma bicicleta. A confusão acabou com a chegada de um policial militar de folga. Com uma arma na mão, ele consegue afastar as pessoas. O suspeito foi algemado e levado para o estacionamento do supermercado até a chegada da polícia.
Moradores disseram que não acham certo agredir o ladrão, mas que a população fez isso porque não aguenta mais tantos roubos. Está muito violento. Estão assaltando nas calçadas, criança, mãe, mãe com bebê no colo. Eles não querem nem saber, estão levando tudo. Estamos precisando de segurança na cidade, disse uma moradora, que não quis se identificar.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta