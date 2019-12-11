Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Suspeito de roubo é amarrado por populares em Vila Velha

Ele foi amarrado pelas pessoas no meio da rua até que a Polícia Militar chegasse. A cena chamou atenção de quem passava pela região na manhã desta terça-feira (10)
Redação de A Gazeta

10 dez 2019 às 21:14

Homem é amarrado por populares após tentar assaltar pedestres em Aribiri Crédito: Internautas
Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi detido por populares após tentar assaltar pedestres pelas ruas do bairro Aribiri, em Vila Velha. Ele foi amarrado pelas pessoas no meio da rua até a chegada da Polícia Militar. A cena chamou a atenção de quem passava pela região na manhã desta terça-feira (10).
No vídeo é possível ver o homem deitado no chão, de bruços, com escoriações pelo corpo, usando bermuda e blusa preta. Um popular o imobiliza colocando o pé no rosto do suspeito, enquanto amarra as mãos e os pés do rapaz. A cena é acompanhada por um grupo. Uma das pessoas pergunta: "Cadê a mulher que ele roubou?". Outra, orienta: "Amarra bem o braço mesmo".
Alguns populares ainda xingam o homem, enquanto falam que ele usou uma arma falsa para agir. Veja o vídeo abaixo. 
Procurada, a Polícia Militar informou por nota que "por volta das 10h30 desta terça-feira (10), um homem foi detido por populares após tentar assaltar pessoas em via pública no bairro em Aribiri, Vila Velha. Devido algumas escoriações que o homem apresentava, ele foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias e após atendimento médico será encaminhado à Delegacia Regional do município".

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados