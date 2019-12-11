Suspeito de roubo é amarrado por populares em Vila Velha

Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi detido por populares após tentar assaltar pedestres pelas ruas do bairro Aribiri, em Vila Velha. Ele foi amarrado pelas pessoas no meio da rua até a chegada da Polícia Militar. A cena chamou a atenção de quem passava pela região na manhã desta terça-feira (10).
No vídeo é possível ver o homem deitado no chão, de bruços, com escoriações pelo corpo, usando bermuda e blusa preta. Um popular o imobiliza colocando o pé no rosto do suspeito, enquanto amarra as mãos e os pés do rapaz. A cena é acompanhada por um grupo. Uma das pessoas pergunta: "Cadê a mulher que ele roubou?". Outra, orienta: "Amarra bem o braço mesmo".
Alguns populares ainda xingam o homem, enquanto falam que ele usou uma arma falsa para agir. Veja o vídeo abaixo.
Procurada, a Polícia Militar informou por nota que "por volta das 10h30 desta terça-feira (10), um homem foi detido por populares após tentar assaltar pessoas em via pública no bairro em Aribiri, Vila Velha. Devido algumas escoriações que o homem apresentava, ele foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias e após atendimento médico será encaminhado à Delegacia Regional do município".