Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após denúncia

Suspeito de roubar joalheria de São Gabriel da Palha é preso

Waldecy Alves Cordeiro foi detido em casa, em Rio Bananal, em uma ação conjunta de policiais civis na madrugada deste sábado (1º)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 22:03

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 22:03

Produtos apreendidos com o suspeito preso em Rio Bananal Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Civil em Rio Bananal, na madrugada deste sábado (1º), em uma ação conjunta entre as delegacias de Linhares e de São Gabriel da Palha. Waldecy Alves Cordeiro é acusado de envolvimento em um roubo em uma joalheria de São Gabriel da Palha na última quinta-feira (30).
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso por volta da 00h30, no Córrego Sereno, distrito de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, após uma denúncia. Policiais civis da 16ª Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha seguiram até o local indicado na denúncia e encontraram Waldecy.
Waldecy Alves Cordeiro foi preso em Rio Bananal pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Com o acusado, foram apreendidos uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 22, 32 munições de calibre 22, uma munição de calibre 38, quatro buchas de maconha, R$ 770 em espécie  oriundos do tráfico de drogas , e material para embalo de entorpecentes. A Polícia Civil destacou que o homem foi abordado na parte externa da casa onde ele mora e estava com uma arma carregada na cintura.
Waldecy foi conduzido para a delegacia de Linhares. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Depois, o suspeito foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares. As investigações referentes ao roubo persistem. A Polícia Civil pede a população que tenha qualquer informação dos fatos denuncie pelo número 181. A ligação é anônima, informa a nota da Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com Flamengo e Vasco, Vila Velha vai sediar Libertadores de Beach Soccer
Imagem de destaque
O pacote do governo Lula para tentar socorrer aéreas afetadas pela guerra no Irã
Imagem de destaque
Falta de água afeta moradores e comércios em Brejetuba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados