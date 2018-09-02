Suspeito de roubar joalheria de São Gabriel da Palha é preso

Produtos apreendidos com o suspeito preso em Rio Bananal Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Civil em Rio Bananal, na madrugada deste sábado (1º), em uma ação conjunta entre as delegacias de Linhares e de São Gabriel da Palha. Waldecy Alves Cordeiro é acusado de envolvimento em um roubo em uma joalheria de São Gabriel da Palha na última quinta-feira (30).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso por volta da 00h30, no Córrego Sereno, distrito de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, após uma denúncia. Policiais civis da 16ª Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha seguiram até o local indicado na denúncia e encontraram Waldecy.

Waldecy Alves Cordeiro foi preso em Rio Bananal pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Com o acusado, foram apreendidos uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 22, 32 munições de calibre 22, uma munição de calibre 38, quatro buchas de maconha, R$ 770 em espécie  oriundos do tráfico de drogas , e material para embalo de entorpecentes. A Polícia Civil destacou que o homem foi abordado na parte externa da casa onde ele mora e estava com uma arma carregada na cintura.