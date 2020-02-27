Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Um homem suspeito de roubar um celular na noite desta quinta-feira (27), em Jardim da Penha, bairro nobre de Vitória, foi imobilizado por populares e agredido. De acordo com testemunhas, o suspeito roubou o aparelho e tentou fugir, sendo detido por um grupo de três homens, na Rua Antônio Basílio.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de roubar celular é agredido por populares em Jardim da Penha

Uma policial civil de folga viu a ação e acionou a Polícia Militar. Bastante ferido, o suspeito foi encaminhado ao Hospital São Lucas, também em Vitória.