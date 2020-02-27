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Assalto

Suspeito de roubar celular é agredido por populares em Jardim da Penha

Uma policial civil de folga viu a ação e acionou a Polícia Militar. Bastante ferido, o suspeito foi encaminhado ao Hospital São Lucas, também em Vitória

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 20:07
Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Um homem suspeito de roubar um celular na noite desta quinta-feira (27), em Jardim da Penha, bairro nobre de Vitória, foi imobilizado por populares e agredido. De acordo com testemunhas, o suspeito roubou o aparelho e tentou fugir, sendo detido por um grupo de três homens, na Rua Antônio Basílio.
Suspeito de roubar celular é agredido por populares em Jardim da Penha
Uma policial civil de folga viu a ação e acionou a Polícia Militar. Bastante ferido, o suspeito foi encaminhado ao Hospital São Lucas, também em Vitória. 
A vítima do assalto foi à delegacia registrar a ocorrência e preferiu não dar entrevista. O suspeito, após receber alta, será encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) para prestar depoimento.

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