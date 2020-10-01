Suspeito de matar vendedora em Marechal Floriano era vizinho da vítima

Lorrany Walder Falcão foi encontrada morta, em casa, na cidade de Marechal Floriano na tarde desta quarta-feira (24) Crédito: Reprodução/Facebook

Segundo o delegado Geraldo Peçanha, responsável pelas investigações, o homem foi flagrado por câmeras do prédio saindo do andar superior, onde apenas a mulher morava. A perícia concluiu que o acesso ao imóvel da vítima se deu por meio do apartamento vizinho, que estava em reforma. As duas únicas pessoas que tinham as chaves eram o suspeito e a vendedora.

A vítima tinha marcas de agressão pelo corpo, mas a suspeita de violência sexual foi descartada por exames. Foi colhido material e não há nenhuma comprovação a respeito de um suposto abuso sexual. Ao que tudo indica, nos autos da investigação, o autor teria agido com o intuito de ocultar a invasão do apartamento", disse o delegado.

Geraldo Peçanha ainda acrescentou que o suspeito negou ter estado no local do crime e ainda pediu que familiares sustentassem a versão falsa.

Durante as investigações e com as declarações do detido, a Polícia Civil informou que "não ficaram devidamente esclarecidos" o motivo que teria levado o homem a invadir o apartamento que estava em reforma.

De acordo com o delegado, além de ter sido indiciado por homicídio triplamente qualificado, houve a representação para que a prisão temporária do suspeito seja revertida em preventiva. A PC informou que o inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo

RELEMBRE O CRIME

Lorrany Walder Falcão, de 33 anos, foi encontrada morta no dia 24 de junho no apartamento onde morava, no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano, região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado com sinais de violência.