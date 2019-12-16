Suspeito de matar mulher e chefiar tráfico em Vila Velha é preso no RJ

Ezequiel Schmidt Dias foi preso na última sexta-feira (13), no Rio de Janeiro, suspeito de ter assassinado Lucia Costa Dutra, em agosto deste ano em Vila Velha. Além do envolvimento no homicídio, as investigações também apontam que ele é chefe do tráfico de drogas no bairro Alvorada.
O mandado de prisão do suspeito é temporário, e o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (DHPM), que fica no bairro Barro Vermelho, em Vitória. Também suspeitas de participação no crime, outras três pessoas já foram detidas anteriormente, sendo dois adolescentes e um maior de idade.
De acordo com as investigações, a motivação do homicídio teria sido a possibilidade de que a vítima estivesse passando informações sobre a organização criminosa para a polícia. Um dos indícios que levaram a polícia a levantar essa hipótese foi o fato de ter sido encontrada uma pixação na casa de Lucia, em que foi escrito "X9", termo utilizado para quem delata ocorrências criminosas.
O mandante do assassinato estava na capital carioca portando documento falso e trabalhando como motorista de van. A prisão foi realizada na subida do morro do Dendê, no Rio.
20 PERFURAÇÕES NO CORPO: RELEMBRE O CASO
No último dia 18 de agosto, Lucia Costa Dutra, de 55 anos, foi encontrada morta dentro da casa onde morava sozinha, no bairro Alvorada, em Vila Velha. A residência dela estava aberta quando os policiais chegaram. O corpo da vítima estava na cozinha, com 20 perfurações causadas por disparos de arma de fogo.
De acordo com a polícia, Lucia estaria tomando café da manhã, no momento em que foi assassinada, já que um copo de achocolatado foi encontrado em cima da mesa. Os dois cachorros de estimação dela também foram atingidos pelos tiros. Um deles morreu ainda no local e o outro foi resgatado pelo Centro de Zoonoses.