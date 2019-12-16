Suspeito de matar mulher e chefiar tráfico em Vila Velha é preso no RJ

Casa onde o corpo foi encontrado ficava na Rua Cleto Correa Neto, no bairro Alvorada Crédito: Carlos Alberto Silva

O mandado de prisão do suspeito é temporário, e o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (DHPM), que fica no bairro Barro Vermelho, em Vitória. Também suspeitas de participação no crime, outras três pessoas já foram detidas anteriormente, sendo dois adolescentes e um maior de idade.

De acordo com as investigações, a motivação do homicídio teria sido a possibilidade de que a vítima estivesse passando informações sobre a organização criminosa para a polícia. Um dos indícios que levaram a polícia a levantar essa hipótese foi o fato de ter sido encontrada uma pixação na casa de Lucia, em que foi escrito "X9", termo utilizado para quem delata ocorrências criminosas.

O mandante do assassinato estava na capital carioca portando documento falso e trabalhando como motorista de van. A prisão foi realizada na subida do morro do Dendê, no Rio.

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