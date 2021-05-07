Suspeito de matar adolescente a pauladas e pedradas é preso em Cariacica

Caso é investigado pela DHPP de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 37 anos foi preso nesta quinta-feira (6) por suspeita de envolvimento no assassinato de um adolescente de 15 anos no bairro Novo Brasil, em Cariacica . A prisão ocorreu no mesmo bairro onde o crime aconteceu.

O homem, que não teve o nome divulgado, tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. Segundo as investigações da DHPP de Cariacica, o capturado é um dos coautores do crime, cometido no dia 25 de fevereiro de 2020.

“A vítima foi brutalmente agredida com golpes de pedra e ripas de madeira pelos coautores, que integram a associação criminosa que atua na localidade. As investigações apontaram que a vítima havia subtraído algumas drogas do grupo criminoso, fato que motivou a sua morte”, afirmou o titular da DHPP de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour.