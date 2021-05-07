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Investigação

Suspeito de matar adolescente a pauladas e pedradas é preso em Cariacica

Crime foi cometido em fevereiro de 2020, no bairro Novo Brasil. As investigações apontaram que a vítima havia furtado drogas de grupo criminoso, fato que motivou a sua morte

Publicado em 

07 mai 2021 às 09:43

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 09:43

Caso vai ser investigado pela DHPP de Cariacica
Caso é investigado pela DHPP de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 37 anos foi preso nesta quinta-feira (6) por suspeita de envolvimento no assassinato de um adolescente de 15 anos no bairro Novo Brasil, em Cariacica. A prisão ocorreu no mesmo bairro onde o crime aconteceu.
O homem, que não teve o nome divulgado, tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. Segundo as investigações da DHPP de Cariacica, o capturado é um dos coautores do crime, cometido no dia 25 de fevereiro de 2020.

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“A vítima foi brutalmente agredida com golpes de pedra e ripas de madeira pelos coautores, que integram a associação criminosa que atua na localidade. As investigações apontaram que a vítima havia subtraído algumas drogas do grupo criminoso, fato que motivou a sua morte”, afirmou o titular da DHPP de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour.
O preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

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