Suspeito de facilitar dados pessoais a criminosos é preso no ES

Um funcionário de revendedora do ramo de telefonia foi preso em flagrante pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). De acordo com a PC, o suspeito já era investigado pela DRCC por trocar a titularidade das linhas telefônicas, colocando-as em outros chips, possibilitando que criminosos recuperassem as senhas de acessos de redes sociais e também contas bancárias das vítimas, realizando transferências de forma indevida.
Mais informações sobre o caso serão divulgadas em coletiva de imprensa a ser realizada nesta terça-feira (06), às 10h30, na Divisão Patrimonial.