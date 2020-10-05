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Crimes cibernéticos

Suspeito de facilitar dados pessoais a criminosos é preso no ES

O funcionário de loja de telefonia já era investigado por trocar a titularidade das linhas, colocando-as em outros chips, possibilitando que criminosos recuperassem as senhas de acessos de redes sociais e também contas bancárias das vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 20:28

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 20:28

delegacia crimes cibernéticos
A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos Crédito: Edson Chargas
Um funcionário de revendedora do ramo de telefonia foi preso em flagrante pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). De acordo com a PC, o suspeito já era investigado pela DRCC por trocar a titularidade das linhas telefônicas, colocando-as em outros chips, possibilitando que criminosos recuperassem as senhas de acessos de redes sociais e também contas bancárias das vítimas, realizando transferências de forma indevida.
Mais informações sobre o caso serão divulgadas em coletiva de imprensa a ser realizada nesta terça-feira (06), às 10h30, na Divisão Patrimonial.

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