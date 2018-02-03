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Mandado de prisão

Suspeito de estuprar a própria mulher é preso em restaurante de Vitória

Vítima era forçada a manter relação sexual. Homem já foi preso por ter esfaqueado o próprio irmão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 16:19

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 16:19

Homem foi preso após inquérito instaurado no Distrito Policial de Atendimento à Mulher (DPAM) Crédito: Edson Chagas/Arquivo
Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã deste sábado (03), em um restaurante de Vitória, suspeito de estuprar a própria esposa. O mandado de prisão foi cumprido pela equipe da Superintendência de Polícia Prisional (SPP), coordenada pelo delegado Júlio César.
O Inquérito Policial foi instaurado no Distrito Policial de Atendimento à Mulher (DEPAM) de Vitória, onde apurava a prática de estupro, lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha.
Ainda de acordo com a polícia, a vítima era forçada a manter relação sexual com o detido. O homem, que também responde a inquérito por ter esfaqueado o próprio irmão, será encaminhado ao presídio. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

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