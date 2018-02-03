Suspeito de estuprar a própria mulher é preso em restaurante de Vitória

Homem foi preso após inquérito instaurado no Distrito Policial de Atendimento à Mulher (DPAM) Crédito: Edson Chagas/Arquivo

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã deste sábado (03), em um restaurante de Vitória, suspeito de estuprar a própria esposa. O mandado de prisão foi cumprido pela equipe da Superintendência de Polícia Prisional (SPP), coordenada pelo delegado Júlio César.

O Inquérito Policial foi instaurado no Distrito Policial de Atendimento à Mulher (DEPAM) de Vitória, onde apurava a prática de estupro, lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha.