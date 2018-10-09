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Planalto Serrano

Suspeito de comandar tráfico em bairro da Serra é preso

O rapaz, de 20 anos, foi baleado e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, onde passaria por uma cirurgia.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 01:27

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 01:27

No local foram apreendidos uma submetralhadora com carregador, uma pistola calibre 380 com três carregadores, 41 munições calibre 380, 89 buchas de maconha, 85 pinos de cocaína, 47 pedras de crack, R$ 724, um drone e dois rádios comunicadores Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um suspeito de comandar o tráfico de drogas na região de Planalto Serrano, na Serra, foi detido no início da noite desta segunda-feira (8). O rapaz, de 20 anos, foi baleado e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, onde passaria por uma cirurgia.
A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima relatando que cerca de oito homens estariam realizando tráfico de drogas e ostentando armas no bairro. Assim que chegaram no local para averiguar a denúncia, os suspeitos dispararam contra a viatura, abandonaram as drogas e armas no local e fugiram.
Ao revidar os disparos, os policiais acabaram baleando um dos rapazes, identificado como sendo um dos chefes do tráfico de drogas na região. O suspeito foi atingido na perna, ombro e lateral do abdômen.
No local foram apreendidos uma submetralhadora com carregador, uma pistola calibre 380 com três carregadores, 41 munições calibre 380, 89 buchas de maconha, 85 pinos de cocaína, 47 pedras de crack, R$ 724, um drone e dois rádios comunicadores.
De acordo com o sargento Quadros, o drone seria usado, juntamente com os rádios comunicadores, para monitorar a presença da polícia na região. Estão usando até drones para monitorar em tempo real. Quando a polícia faz operações, eles já ficam sabendo antes de chegarmos até eles, disse.
Assim que deixar o hospital, o suspeito será encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, onde prestará depoimentos. Até o momento, o rapaz ainda estava passando por uma cirurgia no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.
 

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