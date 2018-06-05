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Polícia

Suspeito de assassinar esposa em São Paulo é preso no ES

Ele estava escondido em um acampamento de ciganos e foi preso durante operação da PM contra roubos na região do Caparaó capixaba

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 19:01
Suspeito de homicídio é preso durante operação policial em Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem suspeito de ter assassinado a ex-companheira a pauladas foi preso na manhã desta terça-feira (05) em Alegre, na região do Caparaó capixaba. O crime ocorreu no dia 5 de maio deste ano em um acampamento de ciganos na cidade de Itaquaquecetuba, interior de São Paulo. Ele nega o crime.
A prisão de João Batista Soares ocorreu após o Ministério Público receber denúncias de que ciganos estariam comercializando armas e produtos de procedência duvidosa no Caparaó. A Polícia Militar montou uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão e conseguiu localizar João, que tinha mandando de prisão pelo crime contra a ex-esposa em SP. 
Durante a operação realizada pela Polícia Militar no acampamento cigano em Alegre foram apreendidas armas, aproximadamente R$ 12 mil em espécie e pássaros silvestres, além de 100 gramas de maconha. Quatro pessoas foram detidas.

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