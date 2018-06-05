Suspeito de assassinar esposa em São Paulo é preso no ES

Suspeito de homicídio é preso durante operação policial em Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem suspeito de ter assassinado a ex-companheira a pauladas foi preso na manhã desta terça-feira (05) em Alegre, na região do Caparaó capixaba. O crime ocorreu no dia 5 de maio deste ano em um acampamento de ciganos na cidade de Itaquaquecetuba, interior de São Paulo. Ele nega o crime.

A prisão de João Batista Soares ocorreu após o Ministério Público receber denúncias de que ciganos estariam comercializando armas e produtos de procedência duvidosa no Caparaó. A Polícia Militar montou uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão e conseguiu localizar João, que tinha mandando de prisão pelo crime contra a ex-esposa em SP.