Suspeito de assassinar esposa em São Paulo é preso no ES

Um homem suspeito de ter assassinado a ex-companheira a pauladas foi preso na manhã desta terça-feira (05) em Alegre, na região do Caparaó capixaba. O crime ocorreu no dia 5 de maio deste ano em um acampamento de ciganos na cidade de Itaquaquecetuba, interior de São Paulo. Ele nega o crime.
A prisão de João Batista Soares ocorreu após o Ministério Público receber denúncias de que ciganos estariam comercializando armas e produtos de procedência duvidosa no Caparaó. A Polícia Militar montou uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão e conseguiu localizar João, que tinha mandando de prisão pelo crime contra a ex-esposa em SP.
Durante a operação realizada pela Polícia Militar no acampamento cigano em Alegre foram apreendidas armas, aproximadamente R$ 12 mil em espécie e pássaros silvestres, além de 100 gramas de maconha. Quatro pessoas foram detidas.