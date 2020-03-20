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Suspeito de assassinar comerciante em Vila Velha é preso em flagrante

O caso começou a ser investigado como latrocínio, mas teve um desfecho diferente após o depoimento do suspeito

Publicado em 20 de Março de 2020 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 18:35
Zilmar Lorenzutti foi morto dentro de casa Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 23 anos, suspeito de matar Zilmar Lorenzutti, comerciante de 62 anos, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (20), no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, mesmo bairro onde o crime aconteceu. O homicídio ocorreu na casa da vítima, na madrugada de quinta-feira (19).
O suspeito foi localizado pela Superintendência de Polícia Interestadual e Captura (SUPIC), com o apoio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). O caso começou a ser investigado como latrocínio, mas teve um desfecho diferente após o depoimento do suspeito, que foi encontrado na casa dos pais.
O jovem foi detido e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento ao delegado Alan Andrade. À autoridade, o suspeito relatou a dinâmica do crime, dizendo que havia passado a noite no bar da vítima.
Em certo momento, o comerciante o convidou para beber em casa. Eles foram e, enquanto bebiam, a vítima propôs que eles fizessem um programa sexual. O suspeito chegou a aceitar a proposta, mas os dois acabaram se desentendendo e brigando. Com raiva por causa das investidas do comerciante, o suspeito afirma que pegou um objeto cortante e desferiu vários golpes na vítima, até que ele caiu desacordado, explicou o delegado.
No mesmo depoimento, o homem investigado disse ter pegado objetos, colocado no carro da vítima e ter ido embora. Mais tarde, ele ainda voltou ao bar e furtou cerca de R$ 400 que estavam guardados, indo, em seguida, para a casa dos pais, onde se escondeu. O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio e furto qualificado, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O CASO

O comerciante Zilmar Lorenzutti foi assassinado dentro de casa, na madrugada dessa quinta-feira (19) em Vila Velha. A vítima, que morava nos fundos da casa da irmã, foi morta com golpes de um objeto que pode ser uma faca ou uma tesoura, segundo informou a polícia.
Pelo menos duas televisões, uma botija de gás e o carro dele foram roubados. O bar dele, que fica a poucos metros da casa, foi todo revirado, segundo informou a família. Vizinhos lamentaram o crime.

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