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Vila Capixaba

Suspeito de assalto é amarrado e agredido por populares em Cariacica

O homem teria roubado o celular de uma mulher em ponto de ônibus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 12:23

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 12:23

Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Internauta
Suspeito de assaltar uma mulher no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, um homem de 28 anos apanhou e foi amarrado com roupas por populares. De acordo com informações da polícia, militares faziam patrulhamento na região quando foram acionados, por volta das 21h desta quarta-feira (17).
Ao chegarem na Rua Castelo, os policiais encontraram o suspeito amarrado e um homem próximo a ele com um celular na mão. A testemunha disse à polícia que o jovem tinha roubado o aparelho de uma senhora em um ponto de ônibus.
O suspeito foi levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage e depois encaminhado para o Hospital São Lucas. Ele está internado sob escolta da Polícia Militar. (Com informações de Ruhani Maia) 
 

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