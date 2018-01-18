Suspeito de assalto é amarrado e agredido por populares em Cariacica

Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Internauta

Suspeito de assaltar uma mulher no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, um homem de 28 anos apanhou e foi amarrado com roupas por populares. De acordo com informações da polícia, militares faziam patrulhamento na região quando foram acionados, por volta das 21h desta quarta-feira (17).

Ao chegarem na Rua Castelo, os policiais encontraram o suspeito amarrado e um homem próximo a ele com um celular na mão. A testemunha disse à polícia que o jovem tinha roubado o aparelho de uma senhora em um ponto de ônibus.

O suspeito foi levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage e depois encaminhado para o Hospital São Lucas. Ele está internado sob escolta da Polícia Militar. (Com informações de Ruhani Maia)