Suspeito de assalto é amarrado a poste por moradores em Cariacica

Suspeito de assalto é capturado e amarrado em poste na Vila Palestina, em Cariacica, na noite deste domingo (10) Crédito: Isaque Rocha de Oliveira

Um suspeito de cometer uma tentativa de assalto a duas mulheres foi amarrado ao poste por moradores na Rua Apóstolos, em Vila Palestina, Cariacica, por volta de 19h deste domingo (10). Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou roubar duas mulheres em um ponto de ônibus, mas quando a ação foi vista por outras pessoas, ele foi perseguido e amarrado em um poste até a chegada da polícia (veja vídeo abaixo).

Um autônomo, de 21 anos, contou que o homem estava puxando a bolsa de uma mulher e também agrediu outra. O jovem filmou o momento em que o suspeito foi amarrado ao poste.

"Eu estava indo para a igreja e vi o rapaz puxando a bolsa da mulher. Desci correndo, vi que eram dois indivíduos, um estava na bicicleta e o outro roubando. Quando ele percebeu que eu estava chegando, correu e foi atropelado. Nessa hora eu e outros homens vimos tudo, seguramos o cara, e amarramos no poste com o cabo de aço que segura a lixeira", descreveu o autônomo, que afirma ainda que o outro assaltante, que estava na bicicleta, fugiu.

Os moradores conseguiram segurar o suspeito amarrado ao poste até a chegada da PM.

AÇÃO DA POLÍCIA

A Polícia Militar informa que, ao chegar até o local, viu o suspeito amarrado ao poste, com algumas lesões devido ao atropelamento. Segundo a PM, os populares afirmaram que o rapaz havia puxado a bolsa de uma senhora e agredido outra, as duas são deficientes auditivas. Ao tentar correr, a polícia afirma que o suspeito foi atropelado, momento em que foi capturado e amarrado ao poste.

A PM afirma, ainda, que as vítimas e as testemunhas foram encaminhadas à 4ª Delegacia Regional de Cariacica e o suspeito foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, para que os ferimentos fossem tratados. Ele também seria levado à delegacia após o atendimento.

POSIÇÃO DA PM

Por meio de nota, a PM esclarece que a detenção de criminosos é um dever da polícia, mas também um direito de todos. Contudo, não acoberta violência. De modo que o cidadão de bem, embora possa deter o bandido até a chegada da polícia, não deve negligenciar direitos e deveres estabelecidos pela sociedade. Embora exista o clamor popular por Justiça, vale lembrar que em um estado democrático de direito existem instituições destinadas à correta aplicação da Lei.

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