Suspeito de ameaçar ex-companheira com arma é preso em Colatina

Armas e artigos para artes marciais foram apreendidos com o suspeito Crédito: Polícia Civil

Um homem de 51 anos, suspeito de ameaçar a ex-companheira com arma de fogo, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (16), no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina . A prisão ocorreu após um mandado de busca e apreensão ser expedido baseado em uma ocorrência registrada pela vítima, uma mulher de 45 anos, que relatou as ameaças.

A ação foi executada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da 15ª Delegacia Regional de Colatina.

Na residência do agressor a polícia encontrou uma espingarda de fabricação caseira, do tipo cartucheira, chumbo para carregamento, facas, facões e barras de ferro.

De acordo com o chefe da Regional, delegado Everton Mauro Fernandes, objetos utilizados em artes marciais também foram apreendidos.

"O detido alega que é aposentado, mas dá aulas de karatê e capoeira para crianças carentes. No entanto, entende-se que os objetos poderiam ser utilizados para ameaçar a vítima", disse o delegado.