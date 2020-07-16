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Responde em liberdade

Suspeito de ameaçar ex-companheira com arma é preso em Colatina

Na residência do homem de 51 anos foi encontrada uma arma de fabricação caseira e algumas facas; ele pagou fiança e responderá em liberdade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 19:22

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 19:22

Armas e artigos para artes marciais foram apreendidos com o suspeito
Armas e artigos para artes marciais foram apreendidos com o suspeito Crédito: Polícia Civil
Um homem de 51 anos, suspeito de ameaçar a ex-companheira com arma de fogo, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (16), no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina. A prisão ocorreu após um mandado de busca e apreensão ser expedido baseado em uma ocorrência registrada pela vítima, uma mulher de 45 anos, que relatou as ameaças.
A ação foi executada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da 15ª Delegacia Regional de Colatina.
Na residência do agressor a polícia encontrou uma espingarda de fabricação caseira, do tipo cartucheira, chumbo para carregamento, facas, facões e barras de ferro.
De acordo com o chefe da Regional, delegado Everton Mauro Fernandes, objetos utilizados em artes marciais também foram apreendidos.
"O detido alega que é aposentado, mas dá aulas de karatê e capoeira para crianças carentes. No entanto, entende-se que os objetos poderiam ser utilizados para ameaçar a vítima", disse o delegado.
O suspeito foi autuado por posse ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e responderá pelos processos referentes a arma de fogo e a ameaça à ex-companheira em liberdade. Os objetos devem continuar apreendidos.

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