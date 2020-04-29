Suspeito de abusar de filha e enteada é preso em Barra de São Francisco

Delegacia Regional de Barra de São Francisco, Crédito: TV Gazeta Noroeste

Um homem de 32 anos, suspeito de estupro de vulnerável, foi preso nesta terça-feira (28), em Barra de São Francisco , Noroeste do Espírito Santo . De acordo com a Polícia Civil, as vítimas eram a filha e a enteada do detido, de 12 e 10 anos, respectivamente.

Segundo o delegado Leonardo Forattini Dutra, o Conselho Tutelar registrou a ocorrência na segunda-feira (27). As vítimas foram levadas ao Serviço Médico Legal de Colatina para a realização dos exames periciais.

De forma rápida comprovamos os abusos e solicitamos à Justiça um mandado de prisão em desfavor do suspeito, informou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, poucas horas depois, a prisão do suspeito foi expedida pela Justiça.

As equipes policiais o prenderam em uma via pública e se dirigiram até a residência dele para cumprir um mandado de busca e apreensão que também foi solicitado, concluiu o delegado.