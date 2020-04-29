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Noroeste

Suspeito de abusar de filha e enteada é preso em Barra de São Francisco

De acordo com a polícia, os abusos foram comprovados poucas horas depois do registro da ocorrência no Conselho Tutelar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 15:51

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 15:51

Delegacia Regional de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Estado
Delegacia Regional de Barra de São Francisco, Crédito: TV Gazeta Noroeste
Um homem de 32 anos, suspeito de estupro de vulnerável, foi preso nesta terça-feira (28), em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas eram a filha e a enteada do detido, de 12 e 10 anos, respectivamente.
Segundo o delegado Leonardo Forattini Dutra, o Conselho Tutelar registrou a ocorrência na segunda-feira (27). As vítimas foram levadas ao Serviço Médico Legal de Colatina para a realização dos exames periciais.
De forma rápida comprovamos os abusos e solicitamos à Justiça um mandado de prisão em desfavor do suspeito, informou o delegado.

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Ainda de acordo com o delegado, poucas horas depois, a prisão do suspeito foi expedida pela Justiça.
As equipes policiais o prenderam em uma via pública e se dirigiram até a residência dele para cumprir um mandado de busca e apreensão que também foi solicitado, concluiu o delegado.
O detido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. Posteriormente ele será recambiado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV-V).

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