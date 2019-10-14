Som alto de baile tira o sono de moradores em Vitória

Moradores registram problemas com som alto durante a madrugada Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Moradores de comunidades que ficam ao lado da Avenida Vitória, em Vitória, reclamaram do som alto provocado pelos chamados "pancadões" ou bailes funk, realizados durante o domingo (13) e a manhã desta segunda-feira (14).

Segundo as testemunhas, o som alto foi até por volta das 6h da manhã, tanto no sábado (12) quanto no domingo (13).

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que o serviço de Disque Silêncio foi acionado para atender uma ocorrência na região, porém, nada pôde ser feito porque a equipe não consegue entrar na comunidade sem o auxílio da Polícia Militar.

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) declarou que a PM tem atuado para reprimir a realização de bailes funk clandestinos em comunidades de Vitória.