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"Pancadão"

Som alto de baile tira o sono de moradores em Vitória

Segundo moradores de bairros que ficam ao lado da Avenida Vitória, o barulho aconteceu até por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (14).

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 12:45

Publicado em 

14 out 2019 às 12:45
Moradores registram problemas com som alto durante a madrugada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Moradores de comunidades que ficam ao lado da Avenida Vitória, em Vitória, reclamaram do som alto provocado pelos chamados "pancadões" ou bailes funk, realizados durante o domingo (13) e a manhã desta segunda-feira (14).
Segundo as testemunhas, o som alto foi até por volta das 6h da manhã, tanto no sábado (12) quanto no domingo (13).
Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que o serviço de Disque Silêncio foi acionado para atender uma ocorrência na região, porém, nada pôde ser feito porque a equipe não consegue entrar na comunidade sem o auxílio da Polícia Militar.
A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) declarou que a PM tem atuado para reprimir a realização de bailes funk clandestinos em comunidades de Vitória.
Com informações do G1 ES e TV Gazeta

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