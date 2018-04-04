Sob salva de palmas, corpo de Karolaine é enterrado em Cariacica

Enterro da jovem Karolaine do Rosário Mattos, no cemitério Nova Rosa da Penha, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

O corpo da jovem Karolaine do Rosário Mattos, 18 anos, vítima de bala perdida no bairro Porto Novo, em Cariacica, na terça-feira (3) foi enterrado na tarde desta quarta-feira, por volta das 15h30, no cemitério Nova Rosa da Penha, em Cariacica.

onde partiu a bala que atingiu sua filha. Com presença de familiares e amigos, que chegaram ao local em dois ônibus e duas vans, o corpo foi sepultado em meio a uma salva de palmas e muita emoção. A mãe de Karolaine, a doméstica Luciene da Silva, de 34 anos, se despediu da filha e agora segue buscando por justiça, embora não saiba ainda deque atingiu sua filha.

"Hoje ela está partindo, deixando muita saudade. Era uma menina alegre, animada, feliz com a vida, estava muito feliz com a chegada do bebê dela. Então infelizmente é muito triste para nós, muito doloroso. É triste, muito triste para mim e minha família. Uma dor inexplicável. A impunidade hoje em dia está demais. O que acontece fica assim, como 'aconteceu, morreu'. Mas eu confio na justiça do meu Deus e meu Deus vai dar a justiça. Não temos ideia de onde veio a bala. Fica a questão no ar, a gente não pode falar, eu não estava lá com ela",desabafa.

Enterro da jovem Karolaine do Rosário Mattos, no cemitério Nova Rosa da Penha, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Sobre a morte prematura de karolaine, que deixa um filho de apenas um mês, Luciene relembra como a filha tinha planos para o futuro, que foram encerrados por conta da violência.

"Ela era uma menina cheia de sonhos, feliz, alegre. Ela está deixando para trás um filho dela. Hoje, infelizmente, ela foi mais uma vítima de violência, está partindo sem dever nada. Tinha sonho de ver o filho crescer, de terminar os estudos agora. Queria começar a trabalhar para ajudar o esposo, construir juntos a vida deles".

A mãe, embora esteja em um momento de extrema dor, ainda agradeceu as manifestações de carinho que tem recebido de muito gente, desde que soube do falecimento da filha.

"Deus é que nos dá força, que nos fortalece. Quero agradecer muito, porque tem pessoas que a gente nem conhece que chega, dá um abraço, fala comigo. Pessoas boas que se comovem com a dor dos outros. Quero agradecer pelas orações."

O corpo da jovem chegou ao cemitério Nova Rosa da Penha por volta das 15h e meia hora depois foi sepultado. Havia cerca de 150 pessoas na despedida da jovem Karolaine do Rosário Mattos.