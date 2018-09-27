Sob aplausos, corpo de treinador de futebol é sepultado em Cariacica

Igor foi enterrado na manhã desta quinta-feira (27) em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

assassinado na noite da última terça-feira (25), ao cemitério municipal do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, foi marcada por aplausos e muita emoção. O enterro aconteceu por volta das 10h30 desta quinta (27). A chegada do caixão com o corpo do treinador de futebol Igor Brun Kinakc, de 21 anos,, ao cemitério municipal do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, foi marcada por aplausos e muita emoção. O enterro aconteceu por volta das 10h30 desta quinta (27).

Três ônibus lotados levaram familiares e amigos do treinador, que carregando bandeiras dos times onde o rapaz jogava e vestindo camisas com as fotos do treinador tomaram conta da parte da frente do cemitério, onde o corpo de Igor foi sepultado.

Igor foi morto a tiros em Itacibá, Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Ele fazia um trabalho excelente e tinha um futuro muito promissor. Era amado pelos alunos e um grande exemplo para eles. Sem dúvidas o Igor vai fazer muita falta para todos nós, comentou Arquilino Canal, coordenador do time mirim do Rio Branco no qual Igor dava aulas.

Alunos do rapaz, comandante do time mirim que homenageava o clube Rio Branco, puxaram uma salva de palmas também para a mãe de Igor, a auxiliar de obras Maria Elizabete Brun dos Santos, de 38 anos.

Antes do sepultamento, Maria Elizabete pediu que o caixão fosse aberto e colocou uma flor sobre o corpo do filho. Em seguida, amigos e companheiros de futebol de Igor colocaram bandeiras dentro do caixão, entre elas a do Rio Branco e outra do time da Acacel, escolinha onde a vítima dava aulas de graça para crianças do município.

Maria Elizabete permaneceu durante todo o enterro abraçada ao filho mais novo, de 13 anos. Chorando muito, o garoto foi amparado diversas vezes também por amigos.

Meu filho era muito querido e amado, isso ficou provado hoje e me conforta um pouco. Ele foi um anjo na minha vida enquanto vivo e vai ser agora, depois de partir. Sei que o Igor plantou uma semente do bem e isso vai fazer muita falta, disse a mãe.

O assassinato de Igor é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.

MORTE

O treinador de futebol Igor foi assassinado por volta das 20h30 de terça, na Rua São Jorge, em Itacibá, Cariacica, logo após sair de uma sorveteria com mais dois amigos. Ele foi surpreendido por um homem de moto, que abordou o rapaz e em seguida disparou contra ele.

No corpo do treinador foram encontradas 11 perfurações. Igor ainda tentou fugir do assassino, porém, não conseguiu. Inicialmente o caso foi passado para a polícia como tentativa de assalto. Contudo, a própria família do treinador descartou essa possibilidade e acredita que o rapaz foi confundido com outra pessoa.

Igor era treinador de um time mirim do Rio Branco e quando adolescente jogou em diversos clubes do Estado, como Desportiva e Rio Branco. Ele era apaixonado por futebol e treinava também crianças e adolescentes em um projeto social que oferecia aulas de futebol de graça para crianças da região.