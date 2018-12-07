Só água e álcool! Trio é preso por vender perfume falsificado no ES

Três suspeitos foram presos na tarde desta sexta-feira (07), no Centro de Colatina, região Noroeste do Estado, por estelionato. O trio é acusado de vender perfumes falsificados e enganar os clientes que compravam o produto. Com eles ainda foram encontrados cigarros de maconha e pequenos pedaços da droga. Segundo a PM, os perfumes eram feitos com água e álcool.

A PM informou que uma jovem acionou a guarnição dizendo que tinha sofrido um golpe ao comprar um perfume falso. Os militares encontraram dois dos criminosos e encontraram os produtos adulterados. A mercadoria foi recolhida e encaminhada para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, e os dois suspeitos foram conduzidos.

Outra viatura recebeu a informação de que o terceiro acusado estaria em um hotel nas proximidades e seguiu até o local. Com ele foram encontrados outros perfumes e três porções pequenas de maconha. No quarto que ele ocupava havia cinco cigarros de maconha e um pequeno pedaço da droga. Nos quartos dos outros dois acusados tinha mais duas porções do entorpecente.