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Colatina

Só água e álcool! Trio é preso por vender perfume falsificado no ES

Mais de 230 frascos de produto falsificado foram encontrados com os criminosos

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 20:34
Três suspeitos foram presos na tarde desta sexta-feira (07), no Centro de Colatina, região Noroeste do Estado, por estelionato. O trio é acusado de vender perfumes falsificados e enganar os clientes que compravam o produto. Com eles ainda foram encontrados cigarros de maconha e pequenos pedaços da droga. Segundo a PM, os perfumes eram feitos com água e álcool.
> Os golpes que mais fazem vítimas no ES
A PM informou que uma jovem acionou a guarnição dizendo que tinha sofrido um golpe ao comprar um perfume falso. Os militares encontraram dois dos criminosos e encontraram os produtos adulterados. A mercadoria foi recolhida e encaminhada para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, e os dois suspeitos foram conduzidos.
Outra viatura recebeu a informação de que o terceiro acusado estaria em um hotel nas proximidades e seguiu até o local. Com ele foram encontrados outros perfumes e três porções pequenas de maconha. No quarto que ele ocupava havia cinco cigarros de maconha e um pequeno pedaço da droga. Nos quartos dos outros dois acusados tinha mais duas porções do entorpecente.
> Bandidos usam foto de família para aplicar golpes
Ainda de acordo com a PM, foram apreendidos 234 perfumes falsificados no total. Todos os suspeitos foram conduzidos à delegacia. A droga e a mercadoria foram entregues na unidade policial. A assessoria da Polícia Civil foi procurada para saber se os três acusados foram autuados e presos, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.
> Leia mais notícias de Polícia

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