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Fiscalização nas estradas

Sete anos depois, carro roubado no RJ é encontrado no ES

Apreensão ocorreu durante operação da Polícia Rodoviária Federal em Viana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 20:16

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 20:16

Veículo apreendido durante operação da Polícia Rodoviária Federal na BR 262, em Viana Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal
Um carro roubado no dia 16 de maio de 2011, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (01) no quilômetro 23 da BR 262, em Viana.
Na ocasião, a PRF fiscalizava a rodovia em uma operação de combate à criminalidade quando o condutor de um veículo identificado como Fiat Siena tentou fugir após ver a viatura se aproximando.
Na abordagem, o motorista apresentou o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) com indícios de adulteração. Após vistoria e consulta ao sistema, os agentes constataram que o carro era roubado e o documento falso.
O condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Viana.
> Rua de delegacia em Itapemirim vira pátio de veículos

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