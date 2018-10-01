Sete anos depois, carro roubado no RJ é encontrado no ES

Na ocasião, a PRF fiscalizava a rodovia em uma operação de combate à criminalidade quando o condutor de um veículo identificado como Fiat Siena tentou fugir após ver a viatura se aproximando.

Na abordagem, o motorista apresentou o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) com indícios de adulteração. Após vistoria e consulta ao sistema, os agentes constataram que o carro era roubado e o documento falso.