Sete anos depois, carro roubado no RJ é encontrado no ES

Um carro roubado no dia 16 de maio de 2011, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (01) no quilômetro 23 da BR 262, em Viana.
Na ocasião, a PRF fiscalizava a rodovia em uma operação de combate à criminalidade quando o condutor de um veículo identificado como Fiat Siena tentou fugir após ver a viatura se aproximando.
Na abordagem, o motorista apresentou o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) com indícios de adulteração. Após vistoria e consulta ao sistema, os agentes constataram que o carro era roubado e o documento falso.
O condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Viana.