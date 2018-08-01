Servidora é exonerada após prisão no Espírito Santo

Operação teria acontecido na Penitenciária Estadual de Vila Velha II, que fica no Complexo de Xuri Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Uma advogada, que é servidora da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo (Sejus), foi presa nesta segunda-feira (30) durante uma operação do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc). Após a prisão, ela foi exonerada do cargo nesta terça (31).

A reportagem não irá citar o nome da advogada por não conseguir contato com a defesa dela.

Questionada sobre a denúncia de que a mulher estaria vendendo a transferência de presos, a Sejus não quis se manifestar sobre o assunto. O órgão informou que ela foi exonerada e afirmou que está atuando em conjunto com o Nuroc para apurar o caso.

A servidora atuava como assessora jurídica do sistema penal, em cargo comissionado. De acordo com a Sejus, ela vai responder a um Processo Administrativo Disciplinar. A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (31).

Já o Nuroc, confirmou que houve a prisão segunda-feira (30), mas informou que não vai comentar sobre o caso, pois as investigações estão em andamento.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) disse que a servidora é advogada inscrita e que a OAB-ES está atuando para garantir as prerrogativas profissionais dela.