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Servidora da Sejus

Servidora é exonerada após prisão no Espírito Santo

A servidora atuava como assessora jurídica do sistema penal, em cargo comissionado. Ela foi presa na última segunda-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 01:14

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 01:14

Operação teria acontecido na Penitenciária Estadual de Vila Velha II, que fica no Complexo de Xuri Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Uma advogada, que é servidora da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo (Sejus), foi presa nesta segunda-feira (30) durante uma operação do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc). Após a prisão, ela foi exonerada do cargo nesta terça (31).
A reportagem não irá citar o nome da advogada por não conseguir contato com a defesa dela.
Questionada sobre a denúncia de que a mulher estaria vendendo a transferência de presos, a Sejus não quis se manifestar sobre o assunto. O órgão informou que ela foi exonerada e afirmou que está atuando em conjunto com o Nuroc para apurar o caso.
A servidora atuava como assessora jurídica do sistema penal, em cargo comissionado. De acordo com a Sejus, ela vai responder a um Processo Administrativo Disciplinar. A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (31).
Já o Nuroc, confirmou que houve a prisão segunda-feira (30), mas informou que não vai comentar sobre o caso, pois as investigações estão em andamento.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) disse que a servidora é advogada inscrita e que a OAB-ES está atuando para garantir as prerrogativas profissionais dela.
Com informações de Naiara Arpini

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