Servidor da Prefeitura de Piúma é preso por pedofilia

Um servidor público de Piúma, no Litoral Sul do Estado, foi preso em flagrante pela Polícia Civil com imagens de pornografia infantil. As imagens estavam em um notebook e em um celular. No depoimento, Jucelino Marion Sobrinho, de 33 anos, confessou que baixou as imagens e pediu tratamento médico.
Segundo o delegado David Santana, o servidor foi autuado em flagrante na Secretaria de Saúde, onde atuava como chefe do setor de sistemas informações. O material estava armazenado em seu laptop, que estava dentro da secretaria municipal de Saúde. Estava em posse de grande quantidade de material de pornografia infantil, comentou o delegado.
No depoimento, Jucelino Marion confessou o crime, pediu tratamento e disse que já vem fazendo isso há mais de década. Ele contou ainda que obtinha as imagens da internet. O servidor foi encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.
A assessoria de comunicação de Piúma foi procurada pela reportagem, que não obteve retorno até o fechamento da matéria. No portal da transparência do município, o servidor ocupa o cargo de chefe de setor de atendimento, no regime comissionado, desde de janeiro de 2017.