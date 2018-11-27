Servidor da Prefeitura de Piúma é preso por pedofilia

Um servidor público de Piúma , no Litoral Sul do Estado, foi preso em flagrante pela Polícia Civil com imagens de pornografia infantil. As imagens estavam em um notebook e em um celular. No depoimento, Jucelino Marion Sobrinho, de 33 anos, confessou que baixou as imagens e pediu tratamento médico.

Segundo o delegado David Santana, o servidor foi autuado em flagrante na Secretaria de Saúde, onde atuava como chefe do setor de sistemas informações. O material estava armazenado em seu laptop, que estava dentro da secretaria municipal de Saúde. Estava em posse de grande quantidade de material de pornografia infantil, comentou o delegado.

No depoimento, Jucelino Marion confessou o crime, pediu tratamento e disse que já vem fazendo isso há mais de década. Ele contou ainda que obtinha as imagens da internet. O servidor foi encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.