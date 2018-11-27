Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Servidor da Prefeitura de Piúma é preso por pedofilia

Imagens estavam em um notebook e em um celular do servidor na Secretaria Municipal de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 22:46

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 22:46

Um servidor público de Piúma, no Litoral Sul do Estado, foi preso em flagrante pela Polícia Civil com imagens de pornografia infantil. As imagens estavam em um notebook e em um celular. No depoimento, Jucelino Marion Sobrinho, de 33 anos, confessou que baixou as imagens e pediu tratamento médico.
Segundo o delegado David Santana, o servidor foi autuado em flagrante na Secretaria de Saúde, onde atuava como chefe do setor de sistemas informações. O material estava armazenado em seu laptop, que estava dentro da secretaria municipal de Saúde. Estava em posse de grande quantidade de material de pornografia infantil, comentou o delegado.
No depoimento, Jucelino Marion confessou o crime, pediu tratamento e disse que já vem fazendo isso há mais de década. Ele contou ainda que obtinha as imagens da internet. O servidor foi encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.
A assessoria de comunicação de Piúma foi procurada pela reportagem, que não obteve retorno até o fechamento da matéria. No portal da transparência do município, o servidor ocupa o cargo de chefe de setor de atendimento, no regime comissionado, desde de janeiro de 2017.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados