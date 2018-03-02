Crime

Serralheiro é morto a tiros em Vila Velha

A vítima tinha ido visitar a sobrinha no bairro Ataíde. Segundo a família, o crime é um mistério

Publicado em 02 de Março de 2018 às 01:11

Redação de A Gazeta

Sirene Crédito: Reprodução
Um serralheiro de 38 anos foi morto com cinco tiros na cabeça ao ir visitar uma sobrinha em Ataíde, em Vila Velha, no fim da tarde desta quinta-feira (01). Para a família da vítima, que não possui passagens pela polícia, o crime é um mistério.
De acordo com a polícia, Herval Lopes de Oliveira Júnior, de 38 anos, saiu de casa, em Aribiri, e foi visitar uma sobrinha, em Ataíde. Ele pretendia pegar um celular que ele havia deixado para consertar no bairro da familiar.
Herval chegou a gritar pela sobrinha em frente a casa dela, na rua Manaus, por volta das 17h30. Mas antes de ser atendido foi surpreendido por dois motoqueiros. O garupa saiu da moto e deu cinco tiros na cabeça da vítima, que morreu na hora. Depois do crime, os bandidos fugiram com a moto.
Segundo a polícia, o serralheiro não tinha passagens pela polícia e a família não tem informação de que ele sofria ameaças. Para os familiares, o crime é um grande mistério. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

