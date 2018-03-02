Serralheiro é morto a tiros em Vila Velha

Um serralheiro de 38 anos foi morto com cinco tiros na cabeça ao ir visitar uma sobrinha em Ataíde, em Vila Velha, no fim da tarde desta quinta-feira (01). Para a família da vítima, que não possui passagens pela polícia, o crime é um mistério.
De acordo com a polícia, Herval Lopes de Oliveira Júnior, de 38 anos, saiu de casa, em Aribiri, e foi visitar uma sobrinha, em Ataíde. Ele pretendia pegar um celular que ele havia deixado para consertar no bairro da familiar.
Herval chegou a gritar pela sobrinha em frente a casa dela, na rua Manaus, por volta das 17h30. Mas antes de ser atendido foi surpreendido por dois motoqueiros. O garupa saiu da moto e deu cinco tiros na cabeça da vítima, que morreu na hora. Depois do crime, os bandidos fugiram com a moto.
Segundo a polícia, o serralheiro não tinha passagens pela polícia e a família não tem informação de que ele sofria ameaças. Para os familiares, o crime é um grande mistério. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha.