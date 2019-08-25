Serra: bandidos atiram contra festa de aniversário e deixam 4 feridos

Criminosos atiraram em na direção dos convidados de uma festa, na rua Goiás Crédito: Google Maps

Central Carapina, na Serra, na noite do último sábado (24). A comemoração acontecia em uma casa, na Rua Goiás, quando os criminosos atiraram na direção da residência. Uma adolescente e dois homens foram atingidos pelos disparos. Uma festa de aniversário terminou com quatro pessoas baleadas no bairro, na Serra, na noite do último sábado (24). A comemoração acontecia em uma casa, na Rua Goiás, quando osatiraram na direção da residência. Uma adolescente e dois homens foram atingidos pelos disparos.

O crime aconteceu por volta das 21h30. De acordo com testemunhas, a festa era em comemoração aos 24 anos de um jovem. Cerca de 20 amigos e familiares estavam reunidos quando foram surpreendidos por tiros.

"Ao todo, éramos umas 20 pessoas. Na rua tinham crianças, idosos... Parecia estar tudo bem tranquilo. Aí, de repente, começamos a ouvir tiros. Quando fomos ver, quatro pessoas tinham sido baleadas. Elas participavam do aniversário", contou uma participante da festa, que preferiu não se identificar.

Para a testemunha, os criminosos não pareciam ter um alvo e atiravam na direção de todos. Houve desespero e correria entre os convidados.

"A gente acredita que os bandidos vieram de uma região de mato, mais perto da linha do trem que tem no bairro. Mas elas nem pareciam ter um alvo em especial. A nossa reação, claro, foi de socorrer as pessoas", contou.

FERIDOS

Uma das feridas foi uma adolescente, de 17 anos, que levou um tiro na perna esquerda. Já um jovem, de 25 anos, levou um tiro nas costas, que saiu na barriga. Ele também foi atingido de raspão no punho direito.

Outros dois baleados foram um jovem de 24 anos, atingido com um tiro na região da lombar, além de outro, de 25 anos, que levou um tiro no ombro direito.

A adolescente de 17 anos e as duas vítimas de 25 anos foram encaminhadas por populares à Upa de Carapina, na Serra. Já o jovem de 24 anos, foi levado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município. Não há informações sobre o estado de saúde dos baleados. A Polícia Militar esteve no local do crime, mas nenhum suspeito foi localizado.