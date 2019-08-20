Sequestrador morre após ser baleado por atirador de elite na Rio-Niterói

O homem que sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói na madrugada desta terça-feira (20) foi morto com um tiro na perna esquerda às 9h02. Além de uma faca e uma arma de choque, o suspeito ainda não identificado pela polícia estaria usando uma arma de brinquedo.
O disparo foi dado por um atirador de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro às 9h02. De acordo com testemunhas, o homem entrou no veículo em um ponto de ônibus em cima da Ponte Rio-Niterói identificando-se como policial. Armado e portando gasolina, fez ameaças de incendiar o veículo.
O sequestro ao ônibus da Viação Galo Branco se iniciou por volta das 5h30 e durou cerca de quatro horas. A Ponte Rio-Niterói ficou totalmente interditado durante as negociações. A linha de ônibus 2520D da Viação Galo Branco saiu do Jardim Alcântara, em São Gonçalo, em direção a Estácio Centro do Rio.