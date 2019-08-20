Sequestrador morre após ser baleado por atirador de elite na Rio-Niterói

Sequestrador chega a sair e colocar parte do corpo para fora do ônibus na Ponte Rio-Niterói Crédito: Reprodução/ TV Globo

O homem que sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói na madrugada desta terça-feira (20) foi morto com um tiro na perna esquerda às 9h02. Além de uma faca e uma arma de choque, o suspeito ainda não identificado pela polícia estaria usando uma arma de brinquedo.

O disparo foi dado por um atirador de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro às 9h02. De acordo com testemunhas, o homem entrou no veículo em um ponto de ônibus em cima da Ponte Rio-Niterói identificando-se como policial. Armado e portando gasolina, fez ameaças de incendiar o veículo.