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Rio de Janeiro

Sequestrador morre após ser baleado por atirador de elite na Rio-Niterói

De acordo com testemunhas, o homem entrou no veículo identificando-se como policial

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 06:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 06:29
Sequestrador chega a sair e colocar parte do corpo para fora do ônibus na Ponte Rio-Niterói Crédito: Reprodução/ TV Globo
O homem que sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói na madrugada desta terça-feira (20) foi morto com um tiro na perna esquerda às 9h02. Além de uma faca e uma arma de choque, o suspeito ainda não identificado pela polícia estaria usando uma arma de brinquedo.
O disparo foi dado por um atirador de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro às 9h02. De acordo com testemunhas, o homem entrou no veículo em um ponto de ônibus em cima da Ponte Rio-Niterói identificando-se como policial. Armado e portando gasolina, fez ameaças de incendiar o veículo. 
O sequestro ao ônibus da Viação Galo Branco se iniciou por volta das 5h30 e durou cerca de quatro horas. A Ponte Rio-Niterói ficou totalmente interditado durante as negociações. A linha de ônibus 2520D da Viação Galo Branco saiu do Jardim Alcântara, em São Gonçalo, em direção a Estácio Centro do Rio.

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