Sem saber nadar, jovem pula em rio para fugir da PM em São Mateus

Um jovem de 18 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, pulou no Rio Cricaré mesmo sem saber nadar para fugir de uma abordagem policial, na noite desta terça-feira (30), em São Mateus, região Norte do Estado. Segundo informações do boletim policial, os militares tentaram ajudar o rapaz a chegar à margem do rio usando galhos. No entanto, já fora d'água, o suspeito começou a respirar de forma ofegante e a treme. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o jovem foi levado para o Hospital Roberto Silvares.
Durante buscas pelo trajeto percorrido pelo suspeito na fuga, os PMs encontraram uma sacola com pinos para embalagem de drogas, além de um pacote com cocaína. A quantidade não foi divulgada.
Ainda de acordo com o boletim, no momento em que os bombeiros prestavam socorro ao suspeito, ocorreram vários disparos em direção às viaturas da Polícia Militar. Os PMs fizeram novas buscas, mas não encontraram os autores dos disparos.