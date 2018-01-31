Sem saber nadar, jovem pula em rio para fugir da PM em São Mateus

Um jovem de 18 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, pulou no Rio Cricaré  mesmo sem saber nadar  para fugir de uma abordagem policial, na noite desta terça-feira (30), em São Mateus, região Norte do Estado. Segundo informações do boletim policial, os militares tentaram ajudar o rapaz a chegar à margem do rio usando galhos. No entanto, já fora d'água, o suspeito começou a respirar de forma ofegante e a treme. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o jovem foi levado para o Hospital Roberto Silvares.