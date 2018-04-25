Sem saber, homem passa por local de crime e vê irmão assassinado

Walter de Oliveira, de 46 anos foi morto a tiros por volta das 12 horas desta quanta-feira (25) no Centro de Vitória. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada quando estava parada em um ponto de ônibus, na porta de uma loja, onde foi surpreendida pelo atirador. Ao passar pelo local do crime, sem saber o que estava acontecendo, um rapaz resolveu parar e perguntar o que tinha acontecido, e acabou descobrindo que o próprio irmão havia sido assassinado. Em choque, o rapaz não quis falar com a imprensa e deixou a cena do assassinato após conversar com policiais militares. Um homem identificado comoa tiros por volta das 12 horas desta quanta-feira (25) no Centro de Vitória. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada quando estava parada em um ponto de ônibus, na porta de uma loja, onde foi surpreendida pelo atirador. Ao passar pelo local do crime, sem saber o que estava acontecendo, um rapaz resolveu parar e perguntar o que tinha acontecido, e acabou descobrindo que o próprio irmão havia sido assassinado. Em choque, o rapaz não quis falar com a imprensa e deixou a cena do assassinato após conversar com policiais militares.

Homem foi baleado e correu para dentro de loja, onde morreu Crédito: Victor Muniz

O CRIME

O assassino de Walter de Oliveira chegou a pé, armado com um revólver, e descarregou a arma na vítima. Segundo testemunhas, seis disparos foram efetuados.

Walter ainda tentou se livrar do criminoso, correndo para dentro de uma loja de bijuterias. Mas como já havia sido atingido, acabou caindo no local, momento em que o bandido terminou a execução.

Naquele horário o ponto de ônibus estava lotado, principalmente com alunos de uma escola pública da região, que saíam da aula.

Após assassinar Walter, o criminoso fugiu em direção ao Palácio Anchieta. Um comerciante de 60 anos contou que atravessava a rua quando ouviu os disparos.

Eu vi quando o atirador chegou e começou a disparar contra esse rapaz. O ponto de ônibus estava lotado. Foi muita sorte mais ninguém ter sido atingido. Ele descarregou a arma, afirmou.

Uma ambulância do Samu foi acionada por populares, assim como a Polícia Militar. Inicialmente a informação era que os dois, vítima e bandido, discutiram dentro de um ônibus, antes do crime. Mas todas as testemunhas ouvidas pela reportagem negaram essa versão. O dono da loja afirmou que o local possui câmeras, mas que não filmaram a ação do criminoso.

Os socorristas tentaram realizar o atendimento de Walter, mas ele não resistiu aos ferimentos. Os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP) estiveram no local, assim como a perícia da Polícia Civil.