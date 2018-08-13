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Crime em Cariacica

Sem forças, homem esfaqueado aguarda cinco dias por socorro no ES

O homem contou que foi surpreendido pelo agressor enquanto dormia, na madrugada de terça-feira (7) e não conseguiu pedir socorro

Publicado em 12 de Agosto de 2018 às 21:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2018 às 21:49
Fachada da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde o caso foi registrado Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 55 anos, gravemente ferido após ser esfaqueado no pescoço, só conseguiu ser socorrido cinco dias após o crime, ocorrido no bairro Sotema, em Cariacica. A vítima foi ferida na última terça-feira (7), dentro de casa. Somente neste domingo (12), um amigo que sentiu falta do colega foi à residência dele e o encontrou agonizando em cima da cama.
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Segundo esse amigo, que acionou o Samu, o colega não sabe informar o autor do golpe. Disse que estava dormindo, quando foi surpreendido pela agressão no pescoço.
Sem forças para pedir socorro, o homem permaneceu na cama por dias, com dor e fome. Com a chegada do Samu, a vítima foi foi socorrida e levada para o Hospital São Lucas, em Vitória. O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) também foi acionado.
Os vizinhos contaram que o homem agredido é sempre visto nos bares do bairro. Ele não tem passagem pela polícia. 
 

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