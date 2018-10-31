Segurança executado no Centro morreu no dia do aniversário da filha

Concunhada da vítima revelou que Fábio tinha feito um vídeo para homenagear a filha mais velha Crédito: Bernardo Coutinho

O segurança Fábio da Silva Gonçalves , de 42 anos, assassinado no Centro de Vitória , na tarde da última terça-feira, iria comemorar o aniversário da filha mais velha naquela data.

Segundo familiares, a jovem estava fazendo 22 anos e o pai havia comprado um presente para ela, além de ter preparado uma surpresa em um vídeo, como contou a concunhada da vítima, uma estudante de 35 anos.

Ela fez 22 anos. Ele tinha comprado um presente para ela e parece que fez um vídeo para fazer uma surpresa. Não sei se ele tinha dado. A esposa dele disse que eles conversaram muito no almoço, pois eles sempre almoçavam juntos. Aí ela foi surpreendida com essa notícia triste, afirmou.

ESTADO DE CHOQUE

Ainda de acordo com a familiar de Fábio, ao saber da notícia da morte do pai a jovem ficou em estado de choque, assim como os colegas de trabalho.

Nessa hora não tem como ficar bem, né? Todo mundo chorou e os colegas de trabalho. Tem um tempo que ele trabalhava naquela região, contou.

A estudante afirmou que o segurança trabalhava para várias lojas há cerca de 5 anos, no Centro de Vitória, e ela acredita que a profissão possa ter motivado o crime.

Ele ficava ali na porta das lojas e quando via alguma tentativa de assalto, furto, ele pegava os suspeitos e entregava para a polícia. Eu creio que pode ter sido. Alguma vingança de alguém que ele pode ter pego. Vimos os vídeos que os policiais mandaram para a gente e mostra os bandidos abandonando o carro na Costa Pereira. Eles saem tranquilos, rindo de dentro do carro, param em uma lanchonete e depois vão embora. Eram três criminosos, revelou.

A concunhada de Fábio destacou que os familiares esperam um trabalho eficiente da polícia, para que os envolvidos sejam punidos.