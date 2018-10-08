Segurança é assassinado após comprar pão na Serra

Um segurança, de 33 anos, foi assassinado a tiros enquanto saía da padaria onde havia acabado de comprar pão, na manhã desta segunda-feira (08), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra . O crime aconteceu na rua Alfredo Galeno, por volta das 8h30.

De acordo com as testemunhas, Douglas Ciano saía da padaria de bicicleta, ainda com a sacola de pão, quando se deparou com dois criminosos, que também estavam em uma bicicleta. Ele foi rendido pelos bandidos, que tiraram pelo menos cinco vezes.

De acordo com familiares da vítima, Douglas havia terminado de se formar em um curso de segurança, há cerca de dois meses, e atualmente fazia trabalho freelancer na área. A família diz que ele nunca teve envolvimento com criminalidade, e que não tem conhecimento do envolvimento da vítima com drogas. O segurança também não havia relatado qualquer tipo de ameaça, o que, para família, transforma o assassinato em um grande mistério.

"Era um rapaz bom. Ele estava feliz com o novo curso e com as oportunidades de emprego que estavam aparecendo", contaram, muito abalados, os familiares.