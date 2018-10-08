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Violência

Segurança é assassinado após comprar pão na Serra

Douglas Ciano saía da padaria de bicicleta, ainda com a sacola de pão, quando se deparou com dois criminosos, que atiraram cinco vezes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 14:53

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 14:53

Um segurança, de 33 anos, foi assassinado a tiros enquanto saía da padaria onde havia acabado de comprar pão, na manhã desta segunda-feira (08), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. O crime aconteceu na rua Alfredo Galeno, por volta das 8h30.
De acordo com as testemunhas, Douglas Ciano saía da padaria de bicicleta, ainda com a sacola de pão, quando se deparou com dois criminosos, que também estavam em uma bicicleta. Ele foi rendido pelos bandidos, que tiraram pelo menos cinco vezes.
> Pai encontra filho tatuador morto em terreno baldio de Cariacica
De acordo com familiares da vítima, Douglas havia terminado de se formar em um curso de segurança, há cerca de dois meses, e atualmente fazia trabalho freelancer na área. A família diz que ele nunca teve envolvimento com criminalidade, e que não tem conhecimento do envolvimento da vítima com drogas. O segurança também não havia relatado qualquer tipo de ameaça, o que, para família, transforma o assassinato em um grande mistério.
"Era um rapaz bom. Ele estava feliz com o novo curso e com as oportunidades de emprego que estavam aparecendo", contaram, muito abalados, os familiares.
Douglas Ciano deixou uma filha de 13 anos. O crime será investigado pela Delegacia de Crimes Contra Vida da Serra.

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