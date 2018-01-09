Segundo suspeito de matar grávida em assalto a ônibus é preso

Maycon foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes Crédito: Reprodução/Luciana Máximo - Espírito Santo Notícias

O segundo suspeito de envolvimento no assalto ao ônibus da linha Muniz Freire - Cachoeiro, que resultou na morte de uma mulher grávida, foi preso em Piúma, no final da tarde desta segunda-feira (08). O crime aconteceu no último dia 20 de dezembro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um policial civil, que também estava no veículo, foi baleado.

A prisão de Maycon Ponciano Pereira, de 31 anos, ocorreu por volta das 17h30, em uma mercearia do balneário, que fica no Litoral Sul. Um dos suspeitos já havia sido preso em Piúma e os policias ficaram atentos. Maycon foi visto por um policial de folga em um comércio. Ele acionou outro colega que mora nas proximidades e, assim que saiu do mercado, Maycon foi preso. Eles acionaram a Força Tática, que fez a condução dele para a delegacia, disse o Major Riodo Rubim.

Como já havia um mandado de prisão em aberto, Maycon foi encaminhado para a delegacia de plantão de Itapemirim e, em seguida, para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

Outro suspeito, identificado como Paulo Henrique Adão, de 28 anos, foi preso no último dia 30 de dezembro, também em Piúma. A prisão aconteceu em uma casa, na Avenida Beira Rio. Segundo a Polícia Civil, eles chegaram à localização do suspeito por meio de denúncias e colaboradores. Ele iria fugir para Minas Gerais.

O CRIME

O crime aconteceu no bairro São Francisco de Assis, quando um ônibus da Viação Real, que fazia a linha Muniz Freire a Cachoeiro, chegava ao município. Dois bandidos que entraram no ônibus como passageiros anunciaram o assalto e, quando perceberam que havia um policial, houve troca de tiros.

Florência Aparecida Luiz Ribeiro, de 30 anos, grávida de cinco meses, morreu após dar entrada no hospital. O policial civil também foi atingido pelos disparos. Após o tiroteio, a dupla de criminosos fugiu a pé.

INVESTIGAÇÃO

O inquérito ainda não foi concluído, mas, de acordo com a investigação, o policial civil atirou em legítima defesa. O policial não quis reagir. Reagiu pós-fato. Não por covardia, mas por não se sentir em condições de reagir naquelas circunstâncias sem oferecer riscos aos outros, disse o delegado Guilherme Eugênio no dia da prisão do primeiro suspeito.

A apuração também aponta que as balas que atingiram Florência Aparecida Luiz Ribeiro, de 30 anos, partiram de um dos suspeitos. Os projéteis ponto 40 tem 10,2 milímetros de diâmetro e os que atingiram a vítima, na nuca, um deles alojado, tem no máximo 9 milímetros, garantiu.