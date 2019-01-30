Secretário de Segurança, Roberto Sá (ao meio), conhece a base da PM na Piedade nesta quarta (30) Crédito: Marcelo Prest

O secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, afirmou que não existem propostas de mudança da base da PM no Morro da Piedade, em Vitória . Ele visitou pela primeira vez o local após assumir a pasta da segurança estadual no início do mês de janeiro.

Roberto Sá declarou que não foi feita nenhuma proposta de mudança até agora e que os policiais no patrulhamento a pé dão conta de levar segurança para a região. “Não tem proposta de mudanças. O patrulhamento a pé tem o alcance que a gente precisa. Precisamos é de uma base, uma referência. Se o destacamento foi feito no local em que está, foi porque foi o local possível. Não é o ideal, é o que foi possível”, declarou.

Your browser does not support the audio element. Secretário diz que não tem propostas de mudança de base na Piedade

Foi a primeira vez que secretário estadual de Segurança Pública esteve no Morro da Piedade. No início do mês, três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um tiroteio no Morro do Moscoso, na divisa com a Piedade. O ataque teria sido feito por criminosos do Bairro da Penha, que querem tomar o domínio do tráfico na região dos morros do Centro.

Depois disso, o policiamento foi reforçado na região, principalmente das matas, de onde os criminosos teriam saído para realizar o ataque. No ano passado, vários outros ataques também foram registrados. Roberto Sá declarou que o que há atualmente são propostas de uso de tecnologias na região do Morro da Piedade.

“A gente avalia como a tecnologia pode ajudar em uma área íngreme e em área de mata. Se eu puder usar de alguma forma maneiras de aumentar o olhar da polícia, isso vai ser feito”, explicou, não detalhando mas confirmando que entre os equipamentos previstos estão mais uso de drones e até a instalação de câmeras de videomonitoramento nas partes mais altas dos morros.

O secretário também lembrou que o déficit de mais de 2 mil policiais por causa de aposentadorias e da paralisação da Polícia Militar acaba sobrecarregando os policiais que estão na ativa. “A criminalidade tenta se expandir o tempo todo e o recurso tem que ser mantido. Quando diminui, sobrecarrega. A gente está sensível a esse problema. A gente espera que os que estão afastados voltem à ativa”, declarou.

“ESTAMOS ATUANDO DA MELHOR FORMA POSSÍVEL”, DIZ COMANDANTE

O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Geovânio, afirmou que a comunidade não vem registrando ocorrências após o tiroteio que matou duas pessoas e feriu outras três na divisa do Morro da Piedade com o Morro do Moscoso, em Vitória. Segundo ele, o policiamento foi reforçado, principalmente na parte mais alta e nas matas.

“Estamos mantendo a rotina no morro. Sempre saturamos com outras operações e com o pelotão de elevado (da Força Tática), mas a rotina de policiamento é essa. Assim que tiver movimentos de melhora de efetivo será possível melhorar, mas hoje estamos usando da melhor forma possível o que temos”, declarou.

O comandante lembrou que o policiamento é reforçado além dos policiais que tem a rotina de patrulhar a região, mas também com o reforço do pelotão de elevado, um grupo criado que faz um patrulhamento especializado em áreas de morro da Grande Vitória, principalmente.

“Todas as áreas recebem esse reforço em horários que não podemos falar. Existe essa rotina, tanto que o número de apreensões que estamos tendo é testemunha disso”, declarou.

REPRESENTANTE ESPERA MELHORIA NO POLICIAMENTO

Uma representante da comunidade, que prefere não ser identificada, conversou com o secretário e com o comando do 1º Batalhão de Vitória da PM. Ela diz que o policiamento tem sido feito na região dentro das possibilidades, mas que espera uma melhora depois para que a violência não volte ao bairro.