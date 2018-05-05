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Violência

Secretário de Justiça é assaltado na Praça do Papa em Vitória

Walace Pontes andava de bicicleta à noite pelo local

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 16:13
Walace Pontes Crédito: Arquivo - GZ
O secretário de Estado da Justiça, Walace Pontes, foi assaltado na noite desta sexta-feira (4) enquanto andava de bicicleta pelas redondezas da Praça do Papa, em Vitória. O caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), que confirma o assalto ao titular da pasta da Justiça, o policiamento ostensivo na região é feito pela Polícia Militar (PM) com abordagens a pessoas, cercos táticos e blitze.
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A Sesp lembra que quem tiver informações sobre o crime ou de atuação de criminosos na região pode contribuir fazendo uma denúncia anônima pelo 181. 
Procurada, a Polícia Civil (PC) diz, assim como informa a Sesp, que o caso está sob investigação da PC. 

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