Secretário de Justiça é assaltado na Praça do Papa em Vitória

Walace Pontes Crédito: Arquivo - GZ

O secretário de Estado da Justiça, Walace Pontes, foi assaltado na noite desta sexta-feira (4) enquanto andava de bicicleta pelas redondezas da Praça do Papa, em Vitória. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), que confirma o assalto ao titular da pasta da Justiça, o policiamento ostensivo na região é feito pela Polícia Militar (PM) com abordagens a pessoas, cercos táticos e blitze.

A Sesp lembra que quem tiver informações sobre o crime ou de atuação de criminosos na região pode contribuir fazendo uma denúncia anônima pelo 181.