Secretário anuncia construção de base fixa da PM no Morro da Piedade

O secretário de Segurança Pública Estadual Nylton Rodrigues realizou na manhã desta quinta-feira (14) uma visita ao Morro da Piedade em busca de um local para a construção de uma base fixa da Polícia Militar Crédito: Eduardo Dias

O secretário de Segurança Pública Estadual (Sesp), Nylton Rodrigues, anunciou na manhã desta quinta-feira (14) a construção de uma base fixa da Polícia Militar no Morro da Piedade. A informação foi passada durante uma coletiva de imprensa na região, em uma visita do secretário em possíveis locais para a construção da unidade. Segundo Nylton Rodrigues, a base irá funcionar para sempre, 24 horas por dia, com revezamento entre 30 policiais.

O secretário explicou que o governador Paulo Hartung determinou que a construção seja realizada o mais rápido possível, e que existem recursos reservados para isso.

"O motivo da minha visita aqui é localizar uma área para que nós possamos iniciar uma construção ou localizar um imóvel já pronto para começar uma reforma afim de instalar na Piedade uma base fixa da PM. É importante que se deixe claro é que nós só sairemos da comunidade depois que essa base fixa estiver pronta. Enquanto ela não estiver devidamente instalada, com os policiais trabalhando nela, nós vamos continuar com essa modalidade de patrulhamento a pé", explica o secretário.

Nylton Rodrigues reforçou, ainda, a importância de investimentos por parte do município e também apoio de igrejas.

"A presença dos policiais aqui é para trazer tranquilidade, mas é lógico que outros investimentos são importantes. É um conjunto de fatores que trazem a segurança. Nós lamentamos muito a saída das famílias e pretendemos construir a base em questão de meses", concluiu o secretário de Segurança Pública Estadual Coronel Nylton Rodrigues.

O secretário de Segurança Pública Estadual Nylton Rodrigues realizou na manhã desta quinta-feira (14) uma visita ao Morro da Piedade em busca de um local para a construção de uma base fixa da Polícia Militar Crédito: Eduardo Dias





POLICIAIS ENCONTRAS CAIXAS DE JOIAS

os objetos podem ser produto de roubo a uma joalheria que aconteceu em janeiro deste ano no Centro de Vitória. Policiais militares encontraram caixas de joias em uma gruta entre os morros da Piedade e Fonte Grande, em Vitória, na noite desta quarta-feira (13) enquanto realizavam ronda no local. Segundo o capitão Carvalho, da Primeira Companhia da PM,

(veja vídeo abaixo) foi encontrado em uma gruta a aproximadamente 500 metros de distancia da quadra da Piedade. As caixas foram abandonadas e não podemos dizer com precisão, mas é possivelmente produto de um roubo a uma joalheria na região do Parque Moscoso que aconteceu há pouco tempo. Encontramos apenas as caixas e não há informações sobre as joias. Os acusados pelo roubo foram presos na época", afirma o Capitão. "Esse materialfoi encontrado em uma gruta a aproximadamente 500 metros de distancia da quadra da Piedade. As caixas foram abandonadas e não podemos dizer com precisão, mas é possivelmente produto de um roubo a uma joalheria na região do Parque Moscoso que aconteceu há pouco tempo. Encontramos apenas as caixas e não há informações sobre as joias.", afirma o Capitão.

Além disso, o policial afirma que os objetos não possuem etiqueta que poderia confirmar ou não se o material é proveniente do roubo em questão, por isso não colabora para investigações e foram deixados no local.

FAMÍLIAS AINDA SE MUDAM DA PIEDADE

Moradores do Morro da Piedade continuam saindo da região devido a violência, mesmo com patrulhas da PM Crédito: Eduardo Dias

A equipe de reportagem da Rádio CBN esteve no morro da Piedade na manhã desta quinta-feira (14) e as informações são de que a Polícia Militar permanece no local. Em conversa com uma moradora, ela afirma que ainda há famílias, como medo, juntando os pertences para sair do local, mas também diz que a situação está "voltando ao normal na medida do possível".

As duas escolas e a creche da comunidade seguem funcionando.