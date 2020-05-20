Sargento da PM ganha prótese biônica após perder a mão em acidente no ES

O Sargento Rebuli recebeu a prótese biônica em solenidade nesta quarta-feria (20) Crédito: Reprodução/PMES

Após perder uma das mãos em um acidente de trabalho em agosto de 2018, o sargento Marcos Rebuli da Rocha recebeu da Comissão Multidisciplinar de Atendimento aos Militares Acidentados em Serviço (Comamas) da Polícia Militar uma prótese biônica, em solenidade realizada no auditório do Hospital da Polícia Militar (HPM), nesta quarta-feira (20).

O acidente aconteceu quando o sargento Rebuli ministrava uma aula sobre artefatos e armadilhas com explosivos para alunos do Curso de Ações Táticas Especiais. Durante a apresentação dos materiais, uma das granadas explodiu antes do tempo previsto, provocando uma onda de choque que danificou gravemente a mão direita do sargento.

De acordo com a Polícia Militar, assim que o acidente aconteceu, a Diretoria de Saúde foi acionada e a Comamas iniciou o processo de compra da prótese necessária. A prótese escolhida possui elementos de fabricação da Alemanha e Dinamarca e os treinamentos e procedimentos finais foram realizados em São Paulo. O valor total de investimento foi de R$147.499,00.

O Sargento perdeu a mão direita em um acidente de trabalho em 2018 Crédito: Reprodução/PMES

Ao receber a prótese, o sargento Rebuli fez questão de demonstrar gratidão a todos que participaram do processo de aquisição do equipamento.

"Agradeço por estar vivo e receber de volta uma parte dos movimentos da mão. Agradeço a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a aquisição dessa prótese. Agradeço imensamente a todos" Marcos Rebuli da Rocha - Sargento da PMES

Durante a solenidade, o secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ofranti Ramalho, relembrou a carreira do sargento e o tempo em que atuaram juntos na Unidade Especializada. O militar é um profissional de referência, tem conhecimento de todo serviço especializado. Hoje temos a maturidade de fazer essa entrega após todos os momentos de dificuldade, comentou.