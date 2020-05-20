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Solenidade

Sargento da PM ganha prótese biônica após perder a mão em acidente no ES

O Sargento Marcos Rebuli da Rocha perdeu a mão em acidente de trabalho em 2018 e recebeu a prótese biônica da Polícia Militar em solenidade nesta quarta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 18:18

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 18:18

O Sargento Rebuli recebeu a prótese biônica em solenidade nesta quarta-feria (20)
O Sargento Rebuli recebeu a prótese biônica em solenidade nesta quarta-feria (20) Crédito: Reprodução/PMES
Após perder uma das mãos em um acidente de trabalho em agosto de 2018, o sargento Marcos Rebuli da Rocha recebeu da Comissão Multidisciplinar de Atendimento aos Militares Acidentados em Serviço (Comamas) da Polícia Militar uma prótese biônica, em solenidade realizada no auditório do Hospital da Polícia Militar (HPM), nesta quarta-feira (20). 
O acidente aconteceu quando o sargento Rebuli ministrava uma aula sobre artefatos e armadilhas com explosivos para alunos do Curso de Ações Táticas Especiais. Durante a apresentação dos materiais, uma das granadas explodiu antes do tempo previsto, provocando uma onda de choque que danificou gravemente a mão direita do sargento.
De acordo com a Polícia Militar, assim que o acidente aconteceu, a Diretoria de Saúde foi acionada e a Comamas iniciou o processo de compra da prótese necessária. A prótese escolhida possui elementos de fabricação da Alemanha e Dinamarca e os treinamentos e procedimentos finais foram realizados em São Paulo. O valor total de investimento foi de R$147.499,00.
O Sargento perdeu a mão direita em um acidente de trabalho em 2018
O Sargento perdeu a mão direita em um acidente de trabalho em 2018 Crédito: Reprodução/PMES
Ao receber a prótese, o sargento Rebuli fez questão de demonstrar gratidão a todos que participaram do processo de aquisição do equipamento.
"Agradeço por estar vivo e receber de volta uma parte dos movimentos da mão. Agradeço a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a aquisição dessa prótese. Agradeço imensamente a todos"
Marcos Rebuli da Rocha - Sargento da PMES
Durante a solenidade, o secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ofranti Ramalho, relembrou a carreira do sargento e o tempo em que atuaram juntos na Unidade Especializada. O militar é um profissional de referência, tem conhecimento de todo serviço especializado. Hoje temos a maturidade de fazer essa entrega após todos os momentos de dificuldade, comentou.
Já o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, destacou que a entrega é a concretização do direito que o policial e o bombeiro militar têm como assistência na Diretoria de Saúde. Foi todo um processo complexo para proporcionar uma melhor qualidade de vida para o policial, afirmou.

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