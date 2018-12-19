São Mateus registra dois homicídios e uma tentativa em menos de 6 horas

Ocorrências foram registradas na Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

O município de São Mateus , na região Norte do Estado, registrou dois assassinatos e uma tentativa de homicídio em menos de seis horas. Um homem foi morto e torturado a pauladas e facadas, um taxista foi assassinado com disparos de arma de fogo e uma menina de 12 anos foi esfaqueada.

Na comunidade Bom Jesus, na zona rural, a vítima foi José Augusto Silva Ferreira, de 40 anos, que é conhecido com Totó. Segundo a Polícia Militar, a guarnição esteve no local do crime por volta das 19 horas desta terça-feira (18). O perito informou aos militares que José Augusto foi morto por golpes de arma branca e também apresentava lesões causadas por pauladas e perfurações de faca. Um irmão reconheceu a vítima.

TORTURA E MORTE

Já no início da madrugada desta quarta-feira (19), um motorista de táxi foi encontrado morto dentro do veículo que usava para trabalhar, na entrada do Córrego da Estiva, zona rural de São Mateus. De acordo com a PM, Mário Sérgio Sarmora Vieira, de 32 anos, foi assassinado a tiros e seu corpo estava ao volante. Os militares chegaram no local à 0h45.

A perícia concluiu que ele apresentava seis perfurações por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do tórax. A Polícia Civil recolheu os documentos da vítima e as cápsulas encontradas no local. Os corpos das duas vítimas foram encaminhadas para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Na noite de terça-feira (18), uma menina de apenas 12 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Vitória. A Polícia Militar informou que esteve no local por volta de 23h50 para apoiar o Corpo de Bombeiros no atendimento à vítima. A adolescente foi atingida nas costas e na cabeça com uma arma branca. A suspeita seria uma mulher. Em choque e bastante ferida, a vítima não soube identificar a acusada. Os bombeiros socorreram a menina e a levaram para um hospital da região.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A assessoria da Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito dos crimes foi detido e os casos seguem sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

Outras informações ainda não seriam passadas para não atrapalharem o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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