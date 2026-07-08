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Região Serrana

Santa Leopoldina: bandidos são presos após ataque a bancos

Na madrugada de sexta-feira (30), grupo armado fechou ruas, atirou em viaturas e roubou três agências bancárias do município. Outras XX pessoas continuam foragidas

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:18

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:18
Assaltantes envolvidos no ataque a agências bancárias de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, foram detidos na manhã deste sábado (1), no distrito do Tirol, no mesmo município. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, por meio das redes sociais.
As Polícias Civil e Militar também foram questionadas pela reportagem, mas ainda não se manifestaram. O texto será atualizado quando houver retono.
Na madrugada de sexta-feira (30), o grupo, fortemente armado, invadiu a cidade, fechou ruas, atirou contra viaturas, rendeu motoristas e saqueou três bancos (Banco do Brasil, Sicoob e Banestes), deixando um rastro de destruição na região. O crime aconteceu nas horas anteriores ao pagamento de servidores do município e do Estado.
Os criminosos colocaram uma árvore na estrada para fechar a passagem. Depois, fizeram um caminhoneiro refém e fecharam outra estrada. Nesse momento começou o tiroteio, que deixou os moradores desesperados.
Na sequência, os assaltantes lançaram granadas dentro dos bancos, facilitando o saque. Após a fuga, dois veículos incendiados foram encontrados em uma zona rural de Viana, a 60km de Santa Leopoldina. A perícia da Polícia Civil constatou que os carros foram utilizados pela quadrilha.

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