Santa Leopoldina: bandidos são presos após ataque a bancos

Assaltantes envolvidos no ataque a agências bancárias de Santa Leopoldina , na Região Serrana do Espírito Santo, foram detidos na manhã deste sábado (1), no distrito do Tirol, no mesmo município. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, por meio das redes sociais.

As Polícias Civil e Militar também foram questionadas pela reportagem, mas ainda não se manifestaram. O texto será atualizado quando houver retono.

Na madrugada de sexta-feira (30), o grupo, fortemente armado, invadiu a cidade, fechou ruas, atirou contra viaturas, rendeu motoristas e saqueou três bancos (Banco do Brasil, Sicoob e Banestes), deixando um rastro de destruição na região. O crime aconteceu nas horas anteriores ao pagamento de servidores do município e do Estado.

Os criminosos colocaram uma árvore na estrada para fechar a passagem. Depois, fizeram um caminhoneiro refém e fecharam outra estrada. Nesse momento começou o tiroteio, que deixou os moradores desesperados.