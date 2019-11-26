Sambista da Boa Vista foi morto por ciúmes, diz Polícia Civil do ES

Sambista foi assassinado em Vila Velha Crédito: Foto reprodução

Um ciúmes exacerbado da antiga companheira é apontado como principal motivação para o assassinato do sambista Wudson Carlos Pinto de Oliveira, de 42 anos, no início deste ano. De acordo com a Polícia Civil , o diretor da escola de samba Boa Vista estava se relacionando com a ex-namorada do suspeito de ser o mandante do crime.

Estes detalhes da investigação foram passados na manhã desta terça-feira (26), em uma coletiva de imprensa com o delegado Daniel Belchior, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vila Velha . Provável idealizador do crime, Emanuel Alves da Silva, de 25 anos, ainda não foi localizado.

O suspeito Emanuel Alves da Silva, de 25 anos, está foragido da polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"Uma das linhas que a gente está trabalhando é a hipótese de ciúmes, envolvendo o Emanuel com uma pessoa que o Wudson se relacionava. No entanto, por ora, ainda não excluímos outras motivações que estejam relacionadas ao caso", explicou o delegado, que também contou que a ex-namorada teria terminado o relacionamento com o suspeito por ele ser nervoso e possessivo.

VÍTIMA DE EMBOSCADA

Ainda de acordo com as investigações, o sambista caiu em uma emboscada. "O Emanuel colocou fogo no veículo da vítima, que, atraída pelo incêndio, saiu do local onde estava. Nesse momento, o outro suspeito chegou com uma arma em punho e iniciou os disparos", detalhou Belchior.

O assassinato aconteceu em uma rua do bairro Vila Garrido, em Vila Velha, no dia 21 de março deste ano, por volta das 21h. Atingido por oito disparos de arma de fogo, Wudson teria caído em uma ladeira, enquanto buscava de ajuda. Na época, o carro dele foi encontrado com partes incendiadas.

COMPARSA PRESO

Jovem de 18 anos, Luan Alves Ferreira está preso suspeito de envolvimento no crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Detido no Estado vizinho, a Polícia Civil do Espírito Santo já pediu a transferência dele para terras capixabas, onde deverá ser interrogado. Para colaborar com as investigações, a PC pede para que qualquer informação sobre o paradeiro de Emanuel seja registrada pelo meios do Disque-Denúncia: o telefone 181 ou o site disquedenuncia181.es.gov.br