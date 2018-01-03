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Violência

Rio registra primeira morte de policial em 2018

O soldado Ivanderson da Silva Pinheiro, de 38 anos, foi morto em São Gonçalo, na região metropolitana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 15:38

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 15:38

O Rio de Janeiro registrou na manhã desta quarta-feira, 3, o primeiro caso de assassinato de policiais em 2018. O soldado Ivanderson da Silva Pinheiro, de 38 anos, foi morto em São Gonçalo, na região metropolitana, numa tentativa de assalto, informou a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM).
De acordo com informações preliminares colhidas no local por policiais do batalhão de São Gonçalo que foram acionados para verificar uma ocorrência no bairro Mutuá, o soldado trafegava em seu carro acompanhado de outro policial quando criminosos armados em outro veículo aproximaram-se anunciando o roubo e atirando.
Ainda conforme o relato obtido pela PM, Pinheiro foi atingido e seu automóvel capotou. O policial não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O segundo policial conseguiu se abrigar após o acidente. "Uma arma foi roubada e a perícia foi acionada", diz nota divulgada pela assessoria da PM.
A Polícia Militar informou ainda que "equipes policiais realizam ação" na região, em busca dos criminosos envolvidos na morte da policial. "Até o momento, não houve prisões ou apreensões", diz a nota. Segundo a PM, o soldado estava há quatro anos na corporação.

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