Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Itararé

Revelada a identidade de corpo queimado em Itararé

Nesta quarta-feira (3), após comparação de digitais realizada no Departamento Médico Legal (DML) foi comprovado que se tratava do corpo de um eletricista desaparecido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 23:15

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 23:15

Corpo carbonizado foi encontrado em meio ao lixo e entulho em calçada próxima à Avenida Leitão da Silva Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta
O corpo encontrado carbonizado e com as mãos amarradas no bairro Itararé, em Vitória, é do eletricista José Antônio da Silva, 42 anos. A vítima foi encontrada na Avenida Robert Kennedy, que faz cruzamento com a Avenida Leitão da Silva, por volta das 6 horas da manhã de quarta-feira (03).
Segundo informações da Polícia Civil, o eletricista é morador do bairro Resistência, na Capital, e estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira. O desaparecimento foi registrado na Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas (DEPD) por familiares que faziam buscas por José Antônio, que sai de casa à 1 hora de segunda-feira após receber um telefonema.
Nesta quarta-feira (3), após comparação de digitais realizada no Departamento Médico Legal (DML) foi comprovado que se tratava do corpo do eletricista desaparecido. Familiares estiveram no local para fazer a liberação do corpo para que fosse feito o sepultamento e contaram que Itararé não era um bairro que ele costumava frequentar. Os familiares disseram que não faziam ideia do que teria motivado a morte cruel do eletricista, que era trabalhador e tranquilo.
Atualmente, ele tinha uma companheira e duas enteadas que ajudaram a fazer buscas pelo eletricista até que foram comunicadas de que o corpo carbonizado era de José Antônio. O caso passa, agora, a ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
MISSA
Como forma de protesto e de fé, o padre Kelder Brandão realizou na noite de quarta-feira (3), uma celebração no local onde um corpo foi encontrado carbonizado na manhã desta quarta (3), na Avenida Robert Kennedy, no Bairro Itararé, em Vitória.
Em entrevista ao Gazeta Online, o padre contou que estava passando pelo bairro, quando se deparou com a cena do crime. Segundo ele, o caso aconteceu a 50 metros de uma igreja.
Padre reza missa em rua de Itararé, onde corpo foi queimado Crédito: Fernando Madeira |GZ
De acordo com o religioso, o objetivo da celebração era fazer um contraponto da situação de morte e pecado. "Ser cristão é celebrar a fé de Cristo sobre a morte e o pecado. O que a gente viu foi um sinal de pecado muito forte, de desumanização plena. Hoje eu vi que tem coisas mais desumanas no mundo".
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados