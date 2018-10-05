Revelada a identidade de corpo queimado em Itararé

Corpo carbonizado foi encontrado em meio ao lixo e entulho em calçada próxima à Avenida Leitão da Silva Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

corpo encontrado carbonizado e com as mãos amarradas no bairro Itararé, em Vitória, é do eletricista José Antônio da Silva, 42 anos. A vítima foi encontrada na Avenida Robert Kennedy, que faz cruzamento com a Avenida Leitão da Silva, por volta das 6 horas da manhã de quarta-feira (03). e com as mãos amarradas no bairro, em, é do eletricista José Antônio da Silva, 42 anos. A vítima foi encontrada na Avenida Robert Kennedy, que faz cruzamento com a, por volta das 6 horas da manhã de quarta-feira (03).

Polícia Civil, o eletricista é morador do bairro Resistência, na Capital, e estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira. O desaparecimento foi registrado na Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas (DEPD) por familiares que faziam buscas por José Antônio, que sai de casa à 1 hora de segunda-feira após receber um telefonema. Segundo informações da, o eletricista é morador do bairro, na Capital, e estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira. O desaparecimento foi registrado na Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas (DEPD) por familiares que faziam buscas por José Antônio, que sai de casa à 1 hora de segunda-feira após receber um telefonema.

Nesta quarta-feira (3), após comparação de digitais realizada no Departamento Médico Legal (DML) foi comprovado que se tratava do corpo do eletricista desaparecido. Familiares estiveram no local para fazer a liberação do corpo para que fosse feito o sepultamento e contaram que Itararé não era um bairro que ele costumava frequentar. Os familiares disseram que não faziam ideia do que teria motivado a morte cruel do eletricista, que era trabalhador e tranquilo.

Atualmente, ele tinha uma companheira e duas enteadas que ajudaram a fazer buscas pelo eletricista até que foram comunicadas de que o corpo carbonizado era de José Antônio. O caso passa, agora, a ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

MISSA

celebração no local onde um corpo foi encontrado carbonizado na manhã desta quarta (3), na Avenida Robert Kennedy, no Bairro Itararé, em Vitória. Como forma de protesto e de fé, o padre Kelder Brandão realizou na noite de quarta-feira (3), umana manhã desta quarta (3), na Avenida Robert Kennedy, no Bairro Itararé, em Vitória.

Em entrevista ao Gazeta Online, o padre contou que estava passando pelo bairro, quando se deparou com a cena do crime. Segundo ele, o caso aconteceu a 50 metros de uma igreja.

Padre reza missa em rua de Itararé, onde corpo foi queimado Crédito: Fernando Madeira |GZ

De acordo com o religioso, o objetivo da celebração era fazer um contraponto da situação de morte e pecado. "Ser cristão é celebrar a fé de Cristo sobre a morte e o pecado. O que a gente viu foi um sinal de pecado muito forte, de desumanização plena. Hoje eu vi que tem coisas mais desumanas no mundo".