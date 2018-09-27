Réplica de fuzil é apreendida em Cariacica

Nesta quinta-feira (27),do 7º Batalhão apreenderam uma réplica de fuzil de calibre 6mm, uma motocicleta com restrição de furto e roubo, seis pinos de cocaína, duas pedras de crack e uma sacola com diversos pinos vazios para o embalo de entorpecentes, no bairro Operário, em

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os militares realizavam um patrulhamento preventivo na localidade, conhecida como Morro da Mariazinha quando avistaram um grupo de indivíduos em atividade suspeita, próximo a uma área de mata.

Ao serem abordados, os suspeitos não tiveram tempo de recolher o material e fugiram a pé por um terreno baldio em meio a várias residências abandonadas, deixando os objetos para trás. Na tentativa de localizá-los novamente, buscas foram feitas na região, mas sem sucesso. Já o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.