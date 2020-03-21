Recompensa de R$ 5 mil para quem der informações sobre quem matou PM no ES

Subtenente Alberto assassinado em Nova Almeida Crédito: Reprodução

De acordo com Jackson Eugênio Silote, presidente da ACS/ES, existe uma lei estadual que incentiva a denúncia através de recompensa. Ele afirma que o valor oferecido será destinado a quem passar informações reais, que levem a polícia ao paradeiro dos criminosos para que a prisão aconteça.

"A gente sempre clama pela denúncia da população para ajudar a elucidar crimes no número 181, mesmo sem recompensa. No caso do subtenente, a Associação pretende incentivar capturas desses covardes e, por isso, fizemos a oferta de R$ 5 mil para quem der informações que levem ao paradeiro e prisão dos suspeitos. Queremos chegar ao alcance dos autores dos disparos para que eles sejam julgados. A polícia tem feito o trabalho investigação desde ontem (21)", afirmou.

"VIDA CEIFADA DE FORMA COVARDE"

Jackson contou que conhecia o subtenente Carlos Alberto. "Ele era nosso associado e por todas as unidades que passou, sempre foi uma pessoa muito bem vista. E nesse momento, onde conseguiu a reserva remunerada para ter um descanso, tem sua vida ceifada de forma covarde. Isso comoveu a todos, não só na Associação, mas em toda a instituição", lamentou.

O CRIME

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no meio da rua, às 10h20, da última sexta-feira (20). Segundo uma testemunha, dois homens armados teriam se aproximado a pé e efetuado disparos contra Carlos Alberto, fugindo em seguida e levando a arma do policial.