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Morto na Serra

Recompensa de R$ 5 mil para quem der informações sobre quem matou PM no ES

O subtenente foi morto na manhã da última sexta-feira (20), em Nova Almeida, na Serra. A arma da vítima foi levada e nenhum suspeito foi preso até o momento

Publicado em 21 de Março de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 09:07
Subtenente Alberto assassinado em Nova Almeida Crédito: Reprodução
A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACS/ES) está oferecendo recompensa de R$ 5 mil para quem passar a localização correta dos assassinos do subtenente da reserva da PM Carlos Alberto das Neves. O policial foi morto na manhã da última sexta-feira (20), em Nova Almeida, na Serra. A arma da vítima foi levada e nenhum suspeito foi preso até o momento. 
De acordo com Jackson Eugênio Silote, presidente da ACS/ES, existe uma lei estadual que incentiva a denúncia através de recompensa. Ele afirma que o valor oferecido será destinado a quem passar informações reais, que levem a polícia ao paradeiro dos criminosos para que a prisão aconteça.
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"A gente sempre clama pela denúncia da população para ajudar a elucidar crimes no número 181, mesmo sem recompensa. No caso do subtenente, a Associação pretende incentivar capturas desses covardes e, por isso, fizemos a oferta de R$ 5 mil para quem der informações que levem ao paradeiro e prisão dos suspeitos. Queremos chegar ao alcance dos autores dos disparos para que eles sejam julgados. A polícia tem feito o trabalho investigação desde ontem (21)", afirmou. 

"VIDA CEIFADA DE FORMA COVARDE"

Jackson contou que conhecia o subtenente Carlos Alberto. "Ele era nosso associado e por todas as unidades que passou, sempre foi uma pessoa muito bem vista. E nesse momento, onde conseguiu a reserva remunerada para ter um descanso, tem sua vida ceifada de forma covarde. Isso comoveu a todos, não só na Associação, mas em toda a instituição", lamentou.  

O CRIME

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no meio da rua, às 10h20, da última sexta-feira (20). Segundo uma testemunha, dois homens armados teriam se aproximado a pé e efetuado disparos contra Carlos Alberto, fugindo em seguida e levando a arma do policial.
A perícia foi acionada e equipes da Polícia Militar realizaram buscas pelos suspeitos na região, com apoio do helicóptero Harpia. Mas ninguém foi preso.  Carlos Alberto era subtenente da reserva remunerada da PM e lotado no Batalhão de Missões Especiais da corporação.

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