Recém-nascido é encontrado abandonado na rua em Colatina

Bebê é encontrado abandonado na rua em Colatina Crédito: Divulgação Polícia Militar

Um recém-nascido foi abandonado em uma rua de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (17). O bebê foi encontrado por uma moradora da região. De acordo com a Polícia Militar, a criança aparenta ter três dias de vida.

Segundo a PM, a moradora contou que ouviu um choro de uma criança e, ao chegar próximo ao portão de entrada, viu o bebê enrolado em uma manta no chão, e não localizou nenhum responsável na rua.

A polícia informou que, até agora, não identificou a mulher que pariu o bebê e nem quem o abandonou no local.