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Noroeste do ES

Recém-nascido é encontrado abandonado na rua em Colatina

De acordo com a PM, a criança aparenta ter três dias de vida; Moradora que encontrou o bebê disse que ele estava enrolado em uma manta, no chão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 19:29

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 19:29

Bebê é encontrado abandonado na rua em Colatina Crédito: Divulgação Polícia Militar
Um recém-nascido foi abandonado em uma rua de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (17). O bebê foi encontrado por uma moradora da região. De acordo com a Polícia Militar, a criança aparenta ter três dias de vida.
Segundo a PM, a moradora contou que ouviu um choro de uma criança e, ao chegar próximo ao portão de entrada, viu o bebê enrolado em uma manta no chão, e não localizou nenhum responsável na rua.

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A polícia informou que, até agora, não identificou a mulher que pariu o bebê e nem quem o abandonou no local.
Ainda de acordo com a PM, a criança foi entregue e deixada aos cuidados da equipe do Conselho Tutelar do município.

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