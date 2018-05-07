Reação de filho ao saber da morte de empresária surpreende família

Simone Venturini Tonani foi atingida um vergalhão Crédito: Reprodução/ Instagram

As reações do filho de 8 anos da empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, atingida por um vergalhão lançado por um morador em Vila Velha, tem surpreendido familiares. Segundo a prima de Simone, a arquiteta Vanessa Venturin, de 32 anos, ao ser informado da morte da mãe, a criança disse "eu já sabia".

Logo após o fato, que aconteceu na noite desta sexta-feira (4) na Avenida Champagnat, o menino foi levado para a casa de um tio, que é pediatra, e já iniciou todo um preparo psicológico antes de contar que a mãe dele não iria mais voltar.

Achamos melhor deixar ele lá, pois está com uma pessoa que sabe lidar com criança. Ele foi ao quarto dela ontem, onde deram a notícia da morte da mãe para ele. Ele presenciou o vergalhão atingindo a mãe dele. Disse que quando saiu do carro a mãe estava dormindo. Quando ele recebeu a notícia, disse que já sabia, afirmou Vanessa.

O corpo da empresária Simone Venturini Tonani foi enterrado na manhã deste domingo (06), em Ponta da Fruta, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

FILHO NÃO QUIS IR AO ENTERRO

Ainda de acordo com Vanessa, após ser informado do que aconteceu, o filho de Simone voltou a brincar com o primo, mas já demonstrou sinais de saudades da empresária.

Como qualquer criança, ele ainda não sabe processar. Ele chora, brinca, pergunta da mãe, depois brinca de novo e disse que não queria vir aqui no velório. Procuramos a ajuda de um psicólogo que disse que a gente deveria respeitar a opinião dele nessa hora. Então não forçamos. Não queremos também que ele passe por isso, relatou.

aconteceu cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, na manhã deste domingo (9). Por escolha, o menino não compareceu ao velório da mãe, que

O corpo de Simone foi enterrado exatamente às 11h e cerca de 200 pessoas estiveram no local. A sensação entre todos era a mesma. Ainda não acreditavam no que havia acontecido com a empresária.

"UM ANJO"

A prima de Simone lembrou ainda que ele foi muito calmo e ajudou os populares que tentavam socorrer a mãe no local do crime. Por enquanto, ele deve ficar na casa do tio, até que os avós, que moravam com ele e a empresária, possam se recuperar do trauma.





Na hora ele quem pediu socorro, desbloqueou o celular, falou para quem deveriam ligar. Disse que era para ligar primeiro para a vizinha dele, que era mais próxima, depois para os tios. Foi um anjo. A gente sabe que vem muita coisa pesada e que ele vai precisar de ajuda psicológica, ressaltou Vanessa.

Preso morador de rua que atirou vergalhão em mulher, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

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