Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Reação de filho ao saber da morte de empresária surpreende família

Após o fato, a criança foi levada à casa de um tio, que é pediatra, e o preparou psicologicamente antes de contá-lo da morte

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 21:20
Simone Venturini Tonani foi atingida um vergalhão Crédito: Reprodução/ Instagram
As reações do filho de 8 anos da empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, atingida por um vergalhão lançado por um morador em Vila Velha, tem surpreendido familiares. Segundo a prima de Simone, a arquiteta Vanessa Venturin, de 32 anos, ao ser informado da morte da mãe, a criança disse "eu já sabia". 
Logo após o fato, que aconteceu na noite desta sexta-feira (4) na Avenida Champagnat, o menino foi levado para a casa de um tio, que é pediatra, e já iniciou todo um preparo psicológico antes de contar que a mãe dele não iria mais voltar.
Achamos melhor deixar ele lá, pois está com uma pessoa que sabe lidar com criança. Ele foi ao quarto dela ontem, onde deram a notícia da morte da mãe para ele. Ele presenciou o vergalhão atingindo a mãe dele. Disse que quando saiu do carro a mãe estava dormindo. Quando ele recebeu a notícia, disse que já sabia, afirmou Vanessa.
O corpo da empresária Simone Venturini Tonani foi enterrado na manhã deste domingo (06), em Ponta da Fruta, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
FILHO NÃO QUIS IR AO ENTERRO
Ainda de acordo com Vanessa, após ser informado do que aconteceu, o filho de Simone voltou a brincar com o primo, mas já demonstrou sinais de saudades da empresária.
Como qualquer criança, ele ainda não sabe processar. Ele chora, brinca, pergunta da mãe, depois brinca de novo e disse que não queria vir aqui no velório. Procuramos a ajuda de um psicólogo que disse que a gente deveria respeitar a opinião dele nessa hora. Então não forçamos. Não queremos também que ele passe por isso, relatou.
Por escolha, o menino não compareceu ao velório da mãe, que aconteceu  cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, na manhã deste domingo (9). 
O corpo de Simone foi enterrado exatamente às 11h e cerca de 200 pessoas estiveram no local. A sensação entre todos era a mesma. Ainda não acreditavam no que havia acontecido com a empresária.
"UM ANJO"
A prima de Simone lembrou ainda que ele foi muito calmo e ajudou os populares que tentavam socorrer a mãe no local do crime. Por enquanto, ele deve ficar na casa do tio, até que os avós, que moravam com ele e a empresária, possam se recuperar do trauma.
 
Na hora ele quem pediu socorro, desbloqueou o celular, falou para quem deveriam ligar. Disse que era para ligar primeiro para a vizinha dele, que era mais próxima, depois para os tios. Foi um anjo. A gente sabe que vem muita coisa pesada e que ele vai precisar de ajuda psicológica, ressaltou Vanessa.
Preso morador de rua que atirou vergalhão em mulher, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
PRISÃO
O morador de rua Felipe Rodrigues Gonçalves foi preso logo após o crime e já teve a prisão preventiva decretada. Ele vai aguardar a conclusão do inquérito policial e o julgamento na cadeia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados