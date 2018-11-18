Árbitro é espancado por técnico em jogo de futebol infantil em Vitória

Campo de futebol da Curva da Jurema em Vitória Crédito: Reprodução/Google

Um técnico de futebol de uma escolinha infantil é acusado de espancar o árbitro, durante uma partida, na tarde do último sábado (17), por volta das 16h, no campo da Curva da Jurema, em Vitória. Tiago Nonato da Silva foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vitória após o fato.

Jeferson Nunes Vieira, de 31 anos, estava participando do curso de arbitragem da Federação de Futebol do Espírito Santo e apitava um jogo de um campeonato de crianças não organizado pela entidade.

Segundo informações de testemunhas, um jogador de um dos times ficou caído, lesionado, após um lance e o juiz não parou o jogo. Na sequência da jogada, a equipe adversária fez um gol.

O técnico ficou irritado com a situação, entrou em campo e foi até o árbitro, que pediu que ele saísse e deu as costas. Neste momento, ainda segundo testemunhas, Tiago partiu para cima dele, o atingindo com chutes e socos.

Em meio às agressões, o juiz acabou desmaiando e, mesmo assim, o agressor não parou de espancá-lo. Neste momento, policiais que estavam do lado de fora do campo, de folga, interviram e detiveram o técnico.

O árbitro foi levado para o Hospital São Lucas, onde ficou internado com suspeita de fratura em uma das pernas e nas costelas. Ele recebeu alta médica durante a madrugada deste domingo (18).

Já Tiago Nonato foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde prestou depoimento. Ele foi autuado por lesão corporal grave e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Acionada pela reportagem na noite deste domingo, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Tiago passou por audiência de custódia e, até as 20h, continuava no Centro de Triagem de Viana.

A reportagem tentou contato com representantes da escolinha de futebol do treinador, mas eles não quiseram conceder entrevista. Houve contato também com a família de Tiago, na noite deste domingo (18), mas as ligações não foram atendidas.