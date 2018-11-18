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Polícia

Árbitro é espancado por técnico em jogo de futebol infantil em Vitória

Árbitro da partida desmaiou com as agressões, foi socorrido e está internado com suspeita de fratura na perna e nas costelas

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 00:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 00:44
Campo de futebol da Curva da Jurema em Vitória Crédito: Reprodução/Google
Um técnico de futebol de uma escolinha infantil é acusado de espancar o árbitro, durante uma partida, na tarde do último sábado (17), por volta das 16h, no campo da Curva da Jurema, em Vitória. Tiago Nonato da Silva foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vitória após o fato.
Jeferson Nunes Vieira, de 31 anos, estava participando do curso de arbitragem da Federação de Futebol do Espírito Santo e apitava um jogo de um campeonato de crianças não organizado pela entidade.
Segundo informações de testemunhas, um jogador de um dos times ficou caído, lesionado, após um lance e o juiz não parou o jogo. Na sequência da jogada, a equipe adversária fez um gol.
O técnico ficou irritado com a situação, entrou em campo e foi até o árbitro, que pediu que ele saísse e deu as costas. Neste momento, ainda segundo testemunhas, Tiago partiu para cima dele, o atingindo com chutes e socos.
Em meio às agressões, o juiz acabou desmaiando e, mesmo assim, o agressor não parou de espancá-lo. Neste momento, policiais que estavam do lado de fora do campo, de folga, interviram e detiveram o técnico.
O árbitro foi levado para o Hospital São Lucas, onde ficou internado com suspeita de fratura em uma das pernas e nas costelas. Ele recebeu alta médica durante a madrugada deste domingo (18).
Já Tiago Nonato foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde prestou depoimento. Ele foi autuado por lesão corporal grave e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Acionada pela reportagem na noite deste domingo, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Tiago passou por audiência de custódia e, até as 20h, continuava no Centro de Triagem de Viana.
A reportagem tentou contato com representantes da escolinha de futebol do treinador, mas eles não quiseram conceder entrevista. Houve contato também com a família de Tiago, na noite deste domingo (18), mas as ligações não foram atendidas.
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