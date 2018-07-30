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Vila Velha

Rastreador em celular ajuda PM a prender ladrões em Vila Velha

Materiais roubados foram devolvidos aos donos

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 16:57
Rastreador em celular ajuda PM deter suspeitos de roubos em Vila Velha Crédito: Divulgação/PM
Com a ajuda do rastreador de um celular, policiais militares prenderam duas pessoas, na noite deste domingo (29), e apreenderam duas armas, munições, R$ 1,5 mil, além de recuperar objetos roubados no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.
Segundo informações da assessoria de imprensa da PM, após ouvir pelo rádio, via Ciodes, que dois indivíduos em um veículo estariam em um roubo em andamento na praça de Coqueiral de Itaparica, uma equipe da PM se dirigiu ao local.
Durante as buscas, o Ciodes informou a direção em que os suspeitos fugiram. Os policiais também contaram com outro auxílio: uma das vítimas que teve o celular roubado estava com o rastreador do aparelho ativado. Assim foi possível localizar o veículo em que estava a dupla.
Ao serem abordados, os suspeitos obedeceram as ordens e não reagiram. Uma pistola de calibre 9mm, com 8 munições intactas e um carregador com capacidade para 11 munições foram encontrados debaixo do banco do carro.
A equipe ainda encontrou no veículo dois relógios, quatro celulares e uma bolsa feminina contendo objetos pessoais, todos frutos de roubo na região. Algumas vítimas compareceram ao local da abordagem, onde reconheceram os indivíduos e recuperam os pertences.
 

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