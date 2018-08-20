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Vila Velha

Rapaz preso não tem relação com morte de vendedora, diz advogada

Ele foi preso na frente de um bar, em Morada da Barra, e levado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 18:23
Crédito: Ari Melo/TV Gazeta
O rapaz  de 21 anos, preso por policiais militares da 13ª Companhia Independente de Vila Velha, em Morada da Barra, não tem relação com a morte da vendedora  Thaís de Oliveira, 22 anos, segundo a advogada que representa o suspeito. A jovem tinha ido ao bairro com familiares buscar um bolo quando foi baleada dentro do veículo, na noite de sábado (18). 
Ele foi preso pela polícia na frente de um bar e posteriormente encaminhado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, onde prestou depoimento, no início da tarde, ao delegado  Gianno Pizzani. 
De acordo com a advogada Bárbara Marcarino Von Randow, o rapaz foi interrogado apenas sobre o crime a qual ele já responde, não tendo relação com o caso da Thaís.  "Ele prestou depoimento e responde por um outro crime de homicídio. Eu o acompanhei interrogatório e o assunto abordado foi somente sobre o crime que ele está respondendo. A gente vai recorrer desse mandado de prisão preventiva, inclusive", afirmou Bárbara. 
A Polícia Civil foi demandada, mas ainda não confirmou se a rapaz é suspeito da morte da vendedora.
 

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